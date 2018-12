Aún sin cambios en delegaciones

Cd. Victoria, Tam.- A tan solo unos días del cambio en el Gobierno Federal no se han dado indicaciones para cambios en las delegaciones federales, tal es el caso de la Procuraduría Federal del Consumidor donde su titular, Martha Guevara de la Rosa, dio a conocer que tiene instrucciones de continuar con el plan de trabajo programado para el período de fin de año.

"Hasta ahorita no hemos recibido instrucciones en forma general, en forma particular sí, el día de ayer se recibió la instrucción referente al departamento de Verificación que continúe con el programa como ya se tienen establecidas las metas para este mes", esto a pesar de que a través de algunos medios de comunicación había trascendido la posible desaparición de dicha área, la cual en el estado cuenta con 47 trabajadores en los municipios de Reynosa, Victoria y Tampico.

"Hasta donde tengo conocimiento la ley aún no ha cambiado referente a ese tema, no sé si en esta semana lo vayan a ver en el Congreso o lo vayan a ver la próxima semana; hasta ahorita seguimos teniendo ese nombramiento (de delegada), no nos han definido cuál será el siguiente nombramiento si vamos a continuar o qué tipo de cambios van a seguir".

Guevara de la Rosa precisó que para el presente mes se llevará a cabo el Operativo Navideño el cual visitará los comercios dedicados a la venta de productos relacionados con la temporada como son jugueterías, tiendas de ropa, mueblerías, y en general, este operativo daría inicio el pasado lunes y se prolongará hasta los primeros días del mes de enero del próximo año.

"Hasta ahorita la instrucción que se recibió fue de que se siga trabajando con las verificaciones; esto nos da a conocer que seguiremos trabajando cuidando la economía de los consumidores".

Martha Guevara de la Rosa recibió el nombramiento como delegada de Profeco en Tamaulipas apenas en julio.