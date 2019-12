"¿Aún piensa demandarme?", pregunta abogado de "El Chapo" a Peña Nieto

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras la detención del exsecretario mexicano de Seguridad, Genaro García Luna, el lunes, en Dallas, Jeffrey Lichtman, abogado de Joaquín Guzmán Loera, "El Chapo", envió hoy un mensaje al expresidente Enrique Peña Nieto, vía Twitter: "¿Aún piensa demandarme por difamación?" Lichtman, quien no es un tuitero frecuente, posteó: "¿Me demandará todavía @EPN por difamación, como amenazó hace un año? ¿O contratarán él y @FelipeCalderon a un tipo diferente de abogado que los represente?".

Will @EPN still sue me for defamation as he threatened to a year ago? Or will he and @FelipeCalderon hire a different type of lawyer to represent them? #ElChapo https://t.co/XwAguF4bch