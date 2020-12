Aún no hay quejas por recibos de luz

Hasta el momento, la representación en Reynosa de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), no ha recibido reportes por exceso de cobros en las tarifas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) pese a que en lo nacional el gremio ya ha denunciado el fenómeno.

El presidente Advento Sosa explicó que se mantendrán alerta, a fin de garantizar que todos negocios formales paguen lo justo por el servicio.

"No hay ningún reporte ni quejas por cobros de luz hasta el momento, pero eso no quiere decir que vamos a dejar pasar desapercibida la situación, la cámara va a estar abierta para cualquier socio que considere injusto sus cobros, como lo hemos hecho con otros servicios", expresó.

Recordó que el año pasado, la Canaco, y la Federación de Cámaras de Comercio (Fecanaco) tuvieron que interponer una queja ante la CFE por los cobros excesivos, por ello, si la situación se repite, el documento también.

En aquella ocasión, se afirmó que las tarifas subieron entre un 30 al 50 por ciento. "Ojalá que no sea necesario volver a poner una queja, vamos a confiar en que los cobros serán justos, pero si no, nuestra única alternativa será abrir el dialogo y buscar opciones, porque ahorita estamos saliendo de una crisis por el coronavirus, todavía no nos recuperamos, tenemos deudas, no queremos más pendientes".

La tarifa de energía eléctrica varía conforme el negocio y la cantidad de aparatos que utilizan, por lo general los costos más altos se reciben en el verano por encender los aires acondicionamientos, pero en la temporada invernal se reporta consumo extra por la calefacción.

La Canaco y la Fecanaco no son el único gremio que ha interpuesto quejas a la CFE, ya que en el 2018, la Cámara Nacional de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) presentó un documento de queja al afirmar costos no justificados de entre un 30 al 70 por ciento más elevado.