Aún no hay nada: Magdalena Peraza

Tengo la fortuna que tienen pocos exalcaldes de poder andar en la calle y en todos lados . Magdalena Peraza Guerra, exalcaldesa de Tampico

, Tam.- El asistir a la inauguración de la oficina de gestoría legislativa del diputado federal por Morena Erasmo González, la exalcaldesa de Tampico,Guerra, dijo que aún no hay "nada" con respecto a la candidatura a la diputación local por dicho partido.

"No hay nada de eso, yo hoy vine a acompañar a mi amigo (Erasmo González) y desearle mucho éxito, porque si le va bien a él, le va a bien a los maderenses, altamirenses y todos los tamaulipecos".

Con respecto a la comisión de investigación que se formó en la pasada administración de Tampico en donde se indagaría sobre ciertas irregularidades, la exalcaldesa priista señaló, "pues que la integren. Tengo la fortuna que tienen pocos exalcaldes de poder andar en la calle y en todos lados y hasta ahorita nadie me ha aventado un tomatazo, un huevazo, ni me ha gritado ratera".

Dijo que los nuevos gobiernos deben dedicarse a trabajar, "no estar diciendo, no me dejaron, me dijeron, no esto".

Sin embargo en 2011, el ex alcalde Óscar Pérez Inguanzo al ser absuelto de dos delitos por un juez, declaró que Magdalena Peraza Guerra efectuó una serie de irregularidades para promover la reprensión y motivar su encierro.

Y en el segundo período de administración, estableció una carecía en contra de 16 regidores y el propio ex alcalde Gustavo Torres Salinas en torno a unos autopréstamos que ascendían a los 2.6 millones de pesos y que a la fecha, algunos exregidores no han liquidado.