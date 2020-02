Aún no hay casos de coronavirus en México Salud

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud federal, Hugo López-Gatell, aseguró que hasta ahora no se han registrado algún caso por posible contagio de coronavirus en México e indicó que hay protocolos activos en el país.

Durante la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador y al presentar el informe "El Pulso de la Salud", indicó que la alerta que emitió la Organización Mundial de la Salud (OMS), para atender la pandemia, es porque el virus afectará mayormente en los países africanos.

"No es la primera vez que el director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), desde que empezó la epidemia del nuevo coronavirus en China al inicio del año, hace este señalamiento de ´hay que prepararnos para una pandemia´, ´hay que prepararse para una situación difícil", expuso.

"La OMS es un organismo internacional que está compuesto con la membresía de más de 195 estados miembros, de estos países, hay algunos que tenemos capacidades instaladas robustas, en vigilancia, atención, en preparación y respuesta ante emergencias, pero hay otros que desafortunadamente no, particularmente en el continente africano", agregó.

Puntualizó que "este señalamiento recurrente, es porque se teme y es muy probable que el continente africano y los países que no tienen estas capacidades, sean afectados por el coronavirus. La situación en México, concretamente puedo decir, no, no ha llegado coronavirus a México. Tenemos hasta el momento acumulados 18 casos sospechosos que todos y cada uno han sido descartados".

El subsecretario explicó que en el país ya se encuentran listos los protocolos de vigilancia, laboratorio, atención médica y de control de infecciones; además del trabajo coordinado entre diversas dependencias de gobierno y los 32 estados del país.