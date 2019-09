Aún le duele muerte de Pedro

El Auditorio de la Preparatoria "Gral. Francisco J. Múgica" fue el recinto donde la primera actriz Irma Dorantes, llegó para leer en voz alta su libro "Así fue nuestro amor" como parte del programa nacional "Leo... luego existo" se lleva a cabo gracias al apoyo del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura a través del Patronato Educativo de Reynosa A.C y el Centro de Bellas Artes Múgica y fue ayer este gran evento, previo al cual la que fuera la última esposa de Pedro Infante habló con los medios de comunicación, sobre su libro, su gran amor y su pasión por la lectura.

Tras la bienvenida por parte de la actriz quien agradeció estar de nueva cuenta en Reynosa, las preguntas no se hicieron en espera, ¿Por qué esperar tanto tiempo para publicar un libro tan esperado?: "Yo había prometido que nunca iba a hablar de nuestra vida, mucho menos, no siendo escritora, pues no se escribir, pero si relatar, entonces se cumplieron 50 años de aniversario del accidente de Pedro Infante, y me pedían que contara nada más anécdotas y cosas de nuestra vida, que ellos lo iban a ordenar, me convencieron y aquí esta "Así fue nuestro amor".

El recordar el pasaje trágico, aún duele en la memoria de la actriz, y dijo: "Obviamente me dio mucho trabajo, por que para mi la única forma de sobrevivir a la terrible tragedia de mi vida, fue imaginar que ese accidente no había existido, que mi amor, mi matrimonio no habían existido, que habían sido parte de una película y que no había sido cierto; me dolía tanto que al escuchar una canción de Pedro en el coche y lo apagaba, no volví a escuchar ninguna canción, y no volví a ver una película de él, en 25 años tras su muerte".

LA CONVENCEN DE CONTARLO

Irma Dorante comentó que tras la insistencia accedió: "Es por eso que hasta ahora sale este libro, por que jamás por años toque este tema, pero empezaron a convencer, yo nunca use el nombre de Pedro Infante para mi, y ahora a 50 años de su partida hay mucha gente que aún explota su nombre, yo no lo voy a hacer, para muestra no se uso el nombre de Pedro en la portada, accedí a hacerlo y me sirvió muchísimo"

Además agregó : "Fue realmente catártico, por que cuando lo recuerdas empiezas a revivir aquello que tenías lacrado, era algo de lo que no quería saber nada, pero cuando se abre eso, las emociones fueron múltiples, incluso me pase dos semanas en cama, como lo había escondido tanto, no me daba la gana de creer que paso, así que a 50 años esto fue muy fuerte y si me ayudo a sanar muchas cosas"

DE LA SERIE ¡NO OPINA,

NI CRITICA!

Respecto a la serie, que se esta preparando sobre Pedro Infante, aseveró: "Nada, yo no se nada, la familia Infante es una cosa y yo soy otra, no opinó ni critico, pero lo que hagan o dejen de hacer con el nombre del señor, a mi no me importa mientras no lo minimicen, no lo agredan, por que una de las cosas es que a 50 años del accidente todavía sigue teniendo hijos, ¿cómo puede ser?, le inventan dobles, dicen que esta vivo, pero esto último yo se los agradezco, por que lo hacen en el afán de quererlo volver a ver, y muchos viven de eso"

"Yo no intervengo en nada que sea negocio del señor Infante y jamás he recibido un centavo de loa herencia de él, no se quien lo cobra y no me interesa, no me meto en eso, sobre la serie me preguntaron que si quería contar algo y les dije que de ninguna manera, aunque gracias a Dios soy parte de la vida de Pedro Infante".

UN VERDADERO ÍDOLO

Al respecto de como era debajo de los escenarios, el Idolo de Guamúchil, comentó: "Ídolos nada más hay uno...Pedro Infante, si recuerdan como era como se veía, como se enojaba , pues era peor, más guapo, más agradable, muy inteligente, talentos, ingenioso, carismático, no era vanidoso, le gustaba hacer ejercicio, a las seis de la mañana ya estaba en el gimnasio todos los días"

Sin duda el cine fue quien convirtió en leyenda a Pedro, sobre esto la actriz dijo:"El cine le encantaba, por que hay tenia todo, podría expresarse como actor y cantante, Ismael Rodriguez, director decía el teatro te da escuela, la televisión te da popularidad, pero el cine te da permanencia, y creo que el cine es una de las cosas más importantes que tenemos los actores, hay que escalarlo y cuidarlo".

Irma Dorantes contó que inicio desde los 8 años a actuar como extra en películas de cine y ahí fue donde la los 13 años conoció a su gran amor...Pedro Infante.

Cabe mencionar que ya no hay libros de "Así fue nuestro amor" se agotaron y la actriz esta en negociaciones para que le den una carta que le autorice a reeditarlo.