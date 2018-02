Aún disfruta su Grammy

Ciudad de México

La cantante Aída Cuevas comentó que sigue emocionada por el Grammy que ganó hace más de 10 días por su álbum “Arrieros somos”, pero sabe que este gozo es pasajero y en algún momento deberá enfocarse de nuevo en su trabajo y sus próximos proyectos.

“Más que la premiación a un disco, siento que es a 42 años que tengo llevando mi traje de charro, cantando la música ranchera, pero por supuesto que no me voy a dormir en mis laureles al contrario, esto me incentiva para que yo siga adelante creado, haciendo nuevos discos, tratando de poner el nombre de México en alto a través de mi música, es motivacional este premio”.

DOBLE CELEBRACIÓN

Aída comentó que para ella la celebración de este premio es doble, porque ha llegado hasta este punto por sus propios méritos, sin el respaldo de alguna disquera o empresa, triunfo que comparte con quien le ha producido sus últimos discos, su hijo Rodrigo.

“Me llena de más orgullo decir que por mis propios méritos y mi bolsillo pudimos ganar el Grammy americano, y me doy cuenta que sí nos hace falta una disquera únicamente para promocionar y difundir el disco, pero ahorita con las redes sociales vamos por buen camino”.

CRISIS EN LA MÚSICA

La llamada máxima exponente de la música mexicana, señaló que desgraciadamente la música vernácula pasa por una crisis y un claro ejemplo de esto, es que en los Grammy Latinos se manejaba la posibilidad de desaparecer esta categoría, porque había muy pocas producciones inscritas, por eso espera que este reconocimiento genere mayor interés por lo regional dentro de la industria.

“Es un gran paso, no nada más para Aída Cuevas sino también para la música de mariachi, porque en Estados Unidos se escucha la música ranchera, pero en nuestro país en muy triste ver que no se le da la difusión que necesitamos, el apoyo, de hecho a las disqueras no les interesa grabar este género si no es un hombre el que cante, entonces creo que abre el camino para mis compañeras que quieran cantar música ranchera”.

No ha podido festejar

Hasta el momento Aída no ha podido festejar su Grammy, pero este 14 de febrero tendrá una presentación en el Lunario del Auditorio Nacional, donde aseguró que además de hacer un recorrido por su historia musical, agradecerá a su público el apoyo recibido a través de los años.