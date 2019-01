Aún cuenta ´Piojo´ con Lainez

Ciudad de México.

El técnico Miguel Herrera dejó en claro que, mientras no tenga algún comunicado oficial, sigue contando con Diego Lainez como jugador del América para el Torneo Clausura 2019 de la Liga MX, y que solo podrá considerar a algún refuerzo hasta verlo entrenar.

"Mientras sean opciones no pasa nada, cuando sea algo firme se hará un comunicado para que sepan, ahora no me han comunicado nada, sigo contando con Lainez hasta que no me digan otra cosa, y con la llegada de alguien, hasta que no lo vea aquí con nosotros entrenando no lo puedo considerar", dijo.

En rueda de prensa, el estratega azulcrema reiteró que Lainez trabaja al 100 por ciento con sus compañeros, enfocado solo en el tema de la cancha, pues su posible salida a Europa debe ser manejada por sus representantes y directivos del América y club interesado.

"Está entrenando bien, concentrado, si sale la oportunidad de crecimiento adelante, le diremos que le vaya bien y lo haga lo mejor posible; sino, a seguir peleando y ser titular en América, en lo único que tiene que pensar es en la cancha, afuera tiene representantes".

Comentó que un error del jugador sería dejar de entrenar con las Águilas en espera de que se resuelva su situación, pues de irse llegaría con ritmo, y de quedarse se mantendría en competencia con sus compañeros por un sitio en el 11.