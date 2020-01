Aún con secuelas de su lesión, Yahir está listo para obra teatral

Ciudad de México.- A pesar de que aún no está recuperado del accidente que sufrió en la rodilla izquierda, el actor y cantante Yahir continúa a marchas forzadas con los ensayos de la puesta en escena Hoy no me puedo levantar, que estrenará este 31 de enero.



En entrevista con Notimex, el actor y cantante comentó que aunque ya está mejor continúa con ciertos cuidados, por lo que han tenido que hacer leves cambios coreográficos al montaje que protagoniza junto con Belinda y Jesús Zavala, bajo la producción de Alejandro Gou.

El sonorense hace unos meses se rompió los ligamentos cruzados de la rodilla izquierda. Luego de someterse a una intervención quirúrgica y un proceso de rehabilitación ha logrado casi recobrar la movilidad total, aunque aún tiene algunas limitaciones.

"Vamos por buen camino", dijo el cantante, quien está listo y con el mejor ánimo para este musical, donde da vida a "Mario". "Es un sueño ser parte de esta historia, porque soy muy fan de Mecano, así que no es un trabajo sino un placer".

Aunque está feliz de ser parte de esta historia musical, lo único que lamenta es estar lejos de su familia, "eso siempre me duele, pero estoy trabajando y cumpliendo sueños también. Han sido 23 años en la música y voy poco a poco".

El intérprete de La locura ensaya alrededor de 14 horas diarias con la única meta de dar lo mejor, "es una nueva versión que dejará un grato sabor de boca".