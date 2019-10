Aún con manifestaciones no habrá prórroga alguna

Aún con las manifestaciones que se han registrado en la Presidencia Municipal de Reynosa a lo largo de esta semana, las autoridades tienen claro que no habrá prórroga o negociación alguna para frenar los operativos que se pusieron en marcha en contra de los carretoneros que aún utilizan caballos o burros para la recolección de basura.

Eliacib Leija Garza, encargado de la Comisión de Medio Ambiente ante cabildo

"Seguiremos insistiendo para concientizar a los carretoneros en que es importante que se modernicen, no habrá prórroga porque hemos estado más de siete meses invitándolos a que cumplan con la ley, no es algo inventado, es algo que existe y que tienen que respetar".

La negativa persiste aún y cuando solo 250 carretoneros de más de mil 600 adscritos a los basureros de las Anacuas, Corrales o Las Calabazas han aceptado el nuevo modelo en más de siete meses de negociación.

Para mitigar el impacto que esto pudiera traer en la recolección de residuos, las autoridades municipales han generado operativos extra con los camiones oficiales, por lo que hacen un llamado a la población.

"Le pedimos que nos apoye, por ellos decidimos hacer los cambios, ya que no estaban de acuerdo en la utilización de animales o de tiraderos clandestinos, ahora solo queremos que se puedan respetar los reglamentos".

Insistió en la importancia de que los carretoneros que no están de acuerdo con la tracción motriz, busquen empleo en otra área.

"La ciudad tiene oportunidades para todos desde los que tienen primaria, secundaria, prepa o los que no tienen nada, no estamos inventando estas plazas el trabajo existe, desgraciadamente no hay quien lo haga". Leonel Cantú Robles, Desarrollo Económico Reynosa.

Continúa la oferta de empleo formal

La Secretaría de Desarrollo Económico en el municipio continúa con la campaña activa de empleo y vinculación formal dirigida a los carretoneros.

Leonel Cantú Robles, encargado del área, señaló que existen más 13 mil vacantes para diversos perfiles, con salarios superiores a los 200 pesos al día, incluso para quienes no cuentan con estudios mínimos.

"Los salarios que estamos ofreciendo son más altos de los que marca la ley, es importante que se acerquen con nosotros para que se informen, algunos trabajos están en maquiladoras, otros en las industrias de bienes y servicios, en producción, en ventas, hay muchas opciones".

El programa va enfocado aquellos recolectores de basura informales que todavía no han migrado al modelo motriz.

Hasta el momento la respuesta ha sido baja, ya que ningún carretonero ha completado el trámite.

Pidió a los interesados acercarse a las oficinas ubicadas en las inmediaciones del Auditorio Municipal o a los módulos que se instalaron en la plaza principal desde hace un par de días.