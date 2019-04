Aumento en el nivel del mar golpea a ciudades costeras. Inundaciones por mareas

Brownsville, Tx.- El aumento en el nivel del mar ha costado a los propietarios de Texas 76.4 millones de dólares en valor potencial de propiedad, golpeando más fuerte a Galveston, según un nuevo estudio publicado ayer martes.

Los analistas de First Street Foundation y Columbia University examinaron alrededor de 3 millones de propiedades costeras en Texas. Usando una combinación de transacciones de bienes raíces y la exposición a las inundaciones por mareas, encontraron que entre 2005 y 2017, las casas en Galveston perdieron 9.1 millones de dólares en valor potencial, seguidas de Jamaica Beach (que perdió 8.6. Millones) y la Península Bolívar (8.1 millones).

La ciudad de Brownsville y la Isla del Padre quedó pendiente de ser evaluada

Los autores dicen que no es necesariamente que estas casas costeras hayan disminuido su valor en estas cantidades, sino que no apreciaron tanto como las casas similares que no estuvieron expuestas a las inundaciones causadas por las mareas. Los investigadores tomaron en cuenta los metros cuadrados, la proximidad a servicios y las tendencias económicas, como la recesión de la vivienda en 2008.

First Street Foundation analizó 18 estados costeros desde Maine hasta Texas, calculando una pérdida total de 15.9 mil millones de dólares debido a las inundaciones de las mareas provocadas por el aumento del nivel del mar. La organización sin fines de lucro con sede en Nueva York estudia los impactos del aumento del nivel del mar y las inundaciones. El informe fue publicado mientras la nación observaba el lunes el Día de la Tierra.

"El aumento del nivel del mar no está aumentando al mismo ritmo, se está acelerando", dijo Jeremy Porter, profesor de la Universidad de Columbia y consultor estadístico de la Fundación First Street. "Este es un indicador temprano de lo que está por venir y la pérdida ya está en los miles de millones de dólares".

El nivel del mar frente a la costa de Texas es de hasta 18 pulgadas más alto que en 1950, y se está acelerando, según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica.

Para Texas, dependiendo de la ubicación, el nivel del mar aumenta de 2 a 7 milímetros por año, dijo John Nielsen-Gammon, climatólogo estatal de la Universidad Texas A&M. Esto se debe principalmente al hundimiento de la tierra como resultado del bombeo de grandes volúmenes de agua subterránea, petróleo y gas, dijo.

Y la expectativa es que el aumento global del nivel del mar continuará aumentando, dijo. "No queda claro en este punto por cuánto no tenemos mucha experiencia con el colapso de las plataformas de hielo, pero el rango es de 3 a 5 milímetros por año hasta el aumento total del nivel del mar de 1 a 2 Metros al año 2100. "

Hay una gran brecha de conocimiento acerca de por qué los niveles del mar están aumentando y lo que puede hacer con los valores de las casas, dijo Porter. El proceso por el cual la inundación de las mareas afecta los valores domésticos es gradual, agregó. "Sobre una base anual, la pérdida puede no ser muy grande, pero si la toma por 30 años y la suma ... la cantidad de dinero que los propietarios podrían haber tenido termina siendo algo que los afecta significativamente".

Brian Maxwell, el administrador de la ciudad de Galveston, respondió que el valor en las propiedades costeras de la ciudad "está en la tierra".

"No estamos viendo ninguna devaluación de propiedad aquí como resultado de eso", dijo Maxwell sobre el aumento del nivel del mar. De hecho, propiedad El valor de los impuestos creció entre un 7 y un 8 por ciento en al menos algunos de los años cubiertos en el estudio, dijo. Una preocupación real en la ciudad son las altas tasas de seguro contra inundaciones, independientemente del historial de inundaciones en la estructura real.

Si bien hay estudios que hablan sobre lo que probablemente será bajo el agua en 50 o 100 años, los autores querían proporcionar al público información más tangible sobre cómo el aumento del nivel del mar ya podría estar afectándolos financieramente en este momento.

"Queríamos cuantificar el impacto económico para ayudar a las personas a interpretar por sí mismas el impacto financiero del aumento del nivel del mar", dijo Matthew Eby, director ejecutivo de la organización sin fines de lucro. "Hicimos esto al centrarnos en la transacción real de bienes raíces, lo que es el mercado. haciendo y lo que es probable que haga en el futuro ".

El grupo también pone a disposición su herramienta de visualización de inundaciones interactiva FloodiQ.com mediante la cual los propietarios pueden ver cuánto valor relativo ha perdido su propiedad. La herramienta también proporciona las estimaciones actuales de inundaciones para las inundaciones de mareas anuales más frecuentes y más altas, la marejada ciclónica y la forma en que se prevé que esos niveles aumenten en los próximos 15 años.

SUBE MÁS. Las olas se acercan cada día a la zona urbana, poniendo en peligro a la población.

REVISAN. Harry Monceaux y su esposa Charlotte Monceaux conducen a casa en la playa, en Crystal Beach.

El dato

Top de 5 ciudades más afectadas (en millones de dólares)

>1. Galveston:

9.1 Millones de dólares

>2. Playa Jamaica:

8.6 Millones de dólares

>3. Península de Bolívar:

8.1 Millones de dólares

>4. Playa Surfside:

5.7 Millones de dólares

>5. Bahía de Nassau:

4.1 Millones de dólares

Fuente: First Street Foundation