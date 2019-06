Aumento a los cigarros y papel aluminio en julio

Sin embargo lo que sí sufre aumento considerable es el papel aluminio, el cual costará 21 por ciento más que el costo que ahora tiene, y tal vez en ello tenga que ver cuestión de aranceles . Lauro Peña Garcíaa, comerciante.

Matamoros, Tam.- A partir del próximo lunes 1 de julio se hacen efectivos aumentos a varios productos entre los que destacan los cigarros y el papel aluminio, informó el comerciante Lauro Peña García.

Explicó que a los cigarros "caros" se les aplicó 20 pesos de aumento por paquete, es decir dos pesos por cajetilla, mientras que los económicos, a partir de la otra semana costará 13 pesos más por cada paquete, poco menos de 2 pesos con cajetilla.

"Sin embargo lo que sí sufre aumento considerable es el papel aluminio, el cual costará 21 por ciento más que el costo que ahora tiene, y tal vez en ello tenga que ver cuestión de aranceles", dijo.

Resaltó que este es el tipo de información que no le gusta dar, sin embargo tiene que darlo a conocer pues la gente debe estar enterada para que no se lleve una sorpresa desagradable que no le completa con el dinero que lleva para adquirir los productos antes mencionados.

Comentó que luego de estos aumentos, seguramente se vendrán en cascada otros productos ya que incluso este aumento se había retrasado, al darse regularmente en el mes de mayo.