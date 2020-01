Aumentaron accidentes un 30%

Autoridades hacen llamado para que este nuevo año disminuyan los accidentes automovilísticos y en el hogar, ya que durante la temporada vacacional decembrina este tipo de acciones aumentaron hasta en un 30 por ciento, afectando principalmente a los jóvenes.

Julián Barajas, encargado de comunicación social de la Cruz Roja, comentó que fue en la carretera a San Fernando donde más incidentes se presentaron y donde hubo personas .

En todo el año se ofrecieron 2 mil 190 servicios que se brindaron gratuitos, pero en el periodo vacacional reciente se elevó hasta en un 30 por ciento tanto en accidentes vehiculares y se atendieron menores de edad por accidentes en el hogar, por el uso de cohetes y mala vigilancia.

"La mayoría son en edades jóvenes entre los 17 y 28 años que es cuando las personas tienen a consumir un poco más de alcohol y no pueden medir la celeridad el vehículo y no toman las medidas preventivas de guardar distancia, utilizar cinturón de seguridad, no manejar de noche y mezclar el alcohol", dijo.

Desde el 13 de diciembre hasta esta semana concluyó el operativo Guadalupe-Reyes, donde arrojó un alza importante en incidentes, por lo que piden a los automovilistas hacer conciencia para que este año no se eleven las cifras.

Durante las vacaciones estuvieron coordinados con las autoridades de los diferentes niveles de gobierno, par atender los diferentes accidentes.

"Muchas de las personas viajan en horas de la noche y eso influye en el cansancio", recalcó.