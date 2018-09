Aumentarán tarifas en transporte de NL

El alza en las tarifas del transporte público es inevitable, pero se buscará que no sea excesiva, afirmó hoy el Gobernador Jaime Rodríguez.



Durante un evento en Escobedo, el Mandatario preguntó a los asistentes cuánto consideran que sería un aumento justo y varios fueron tajantes al señalar que nada.



Una mujer le pidió incluso bajar los sueldos de la burocracia, incluyendo a los Diputados, para destinar el dinero que se ahorre en evitar un alza en el transporte público.



Tras escuchar a algunos de los inconformes, el Gobernador dijo que seguirán analizando el tema unos días, pero advirtió que es inminente un aumento.



"Ustedes estén tranquilos, tantito", expresó.



"Sí va a haber incremento en las tarifas, es inevitable, no se puede detener eso, pero no va a ser como dijeron quienes escribieron o