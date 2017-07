Aumentan abortos entre adolescentes de Texas

Dallas, Texas.- El cierre de clínicas de planificación familiar como parte de un esfuerzo de políticos republicanos para limitar el aborto, ha tenido un efecto contrario en Texas, de acuerdo con un estudio de la Universidad Texas A&M.

El estudio mostró que en los primeros tres años después de que legisladores republicanos de Texas redujeran el presupuesto a las clínicas de planificación familiar en 2011 y cerraran más de 80 clínicas de salud femenina, el número de abortos de mujeres adolescentes aumentó en 3.0 por ciento.

Tras recortar recursos a las clínicas de la organización Planned Parenthood, el entonces gobernador de Texas, Rick Perry, dijo que su objetivo era "asegurar que los abortos fueran tan raros como fuera posible bajo la ley existente".

Sin embargo, de acuerdo con el informe realizado por la profesora de economía Analisa Packham, la medida de recortar subsidios a las clínicas de salud femenina, vino a interferir con una tendencia general a la baja en la interrupción de los embarazos en Texas.

Los índices de aborto en Estados Unidos han disminuido y están en un nivel históricamente bajo. Sin embargo, en Texas, se ha registrado un aumento entre las adolescentes, lo que es realmente revelador, agregó.

Los mayores incrementos en los índices de aborto en Texas se registraron en las zonas rurales, donde el acceso a la atención de planificación familiar asequible ya era escaso.

En el condado de Gregg, en el noreste de Texas, donde el centro de salud local perdió 60 por ciento de sus fondos para la planificación familiar, el índice de la interrupción de embarazos aumentó en 191 por ciento entre 2012 y 2014.

Al menos otros cinco condados rurales del este de Texas registraron un aumento en el número de abortos en los últimos tres años.

El estudio de la Universidad Texas A&M coincide con otros que han encontrado que el 40 por ciento de los embarazos no deseados terminan en aborto, por lo que reducir el acceso al control de la natalidad no es la forma de disminuir la tasa general de esta práctica.