Aumentan ventas

Regional.- Las altas temperaturas no solo son "malas noticias", o al menos en el caso particular de los vendedores de raspas, nieves, agua nieves y aguas frescas es una "bendición". Las ventas en dicho sector comercial han crecido por lo menos un 60 por ciento y esto se debe a que numerosas personas buscan mitigar el calor de cualquier forma. No cabe duda que las temperaturas han sido insoportables, principalmente durante la semana pasada y la que está en curso.

Desde la semana pasada los comerciantes de productos refrescantes, principalmente los ambulantes han visto un incremento en sus ventas lo que los tiene de beneplácito, pues el alocado clima, letargo el verano y los tenia literalmente en paro técnico. El producto que más se está vendiendo, coincidieron los comerciantes son las agua nieves, mismas que tienen acaparado casi todo el mercado de productos similares.