Aumentan rumores de boda de Ed Sheeran

Cd. de México.- Ed Sheeran usó una alianza matrimonial durante el concierto BRITs gig, lo que alimentó los rumores de que el cantante se casó secretamente con Cherry Seaborn, publicó Daily Mail.



La conductora Ellen DeGeneres publicó el 17 de febrero que estaba emocionada por la boda, aunque no especificó cual, y los fans de Sheeran vieron que el cantante tenía un anillo desde el 20 de febrero, en una foto que compartió en redes.



Seaborn y Sheeran se comprometieron el 31 de diciembre del 2017, justo antes del año nuevo, y el cantante lo anunció a sus fans en Instagram.



"Me conseguí una prometida justo antes de año nuevo. Estamos muy contentos y enamorados y nuestros gatos están muy felices también", dijo el cantante de "The Shape of You".



Ed Sheeran y Cherry Seaborn se conocen desde la infancia en la escuela Thomas Mills High School in Framlingham, Suffolk y empezaron a salir desde 2015.



Ni el cantante ni Cherry Seaborn han confirmado la noticia.