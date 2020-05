Aumentan rescates de mujeres confinadas

Ninguna región del Estado de México o la capital está en la lista de los Municipios de la Esperanza; es decir, la pandemia por el coronavirus continúa y las mujeres que son víctimas de violencia doméstica podrían seguir connadas con sus agresores.

Mientras tanto, y ante lo que ellas calican como poca acción de las autoridades, grupos en Texcoco, Ciudad de México y desde la Red Nacional de Refugios (RNR) continúan rescatando con los recursos que sean a mujeres del connamiento violento.

Para sostener estos cuidados, algunas colectivas obtienen recursos de la venta de pañuelos verdes, el símbolo de la lucha por el aborto legal en Latinoamérica; las sicólogas trabajan extra dando terapias gratuitas y otras realizan alianzas con empresas de taxis para trasladar a víctimas hacia albergues.

Algunos grupos de vecinas se organizan en videollamadas para hablar sobre su salud mental y sus emociones. En Texcoco, las hermanas Keith y Flerybeth Flores, de 22 y 34 años, respectivamente, junto con Marina Daowz, de 22, formaron la colectiva Asteria, para marchar el 8 de marzo.

Ése fue el último día que la red, conformada por 62 texcocanas, se reunió en persona. Colocaron cruces de madera en protesta por los feminicidios de esa región del Estado de México, pues, aseguran, no se visibilizan como en otras zonas.

Desde entonces, han volcado su militancia a organizar una red que, a la fecha, ha atendido casos de abuso sexual, violencia doméstica y ciberacoso a niñas. A la par, realizan un club de lecturas feministas y sobre sus connamientos.

"Si el miedo ya existía, ahorita somos más vulnerables en tiempos de la pandemia. Si me salgo, ¿quién me ayuda?, ¿a dónde me voy? No puedo denunciar, no tengo trabajo, no hay nadie afuera, en la periferia urge evidenciar lo que pasa", expresa Keith.

Las integrantes de Asteria señalan la falta de refugios para víctimas de violencia doméstica como una de las principales carencias del sistema de justicia para la atención a mujeres.

"Te dicen que si usted no viene sangrando, con el ojo de fuera o sólo con golpes, que en 15 días se van a aliviar, para qué denuncia; desde ahí ponen un tope.

Además, en Texcoco no tenemos albergues para estas mujeres que logran salir de sus casas y brincar a la familia que las quiere detener. "Resulta que no hay a dónde ir, no hay una amiga que les tienda la mano, un refugio seguro para ir con sus hijos", comenta la Psicológa Mayra Buendía, de 42 años, integrante de Asteria y quien ofrece terapia a las texcocanas que la necesiten.

El Estado de México es la entidad con más feminicidios en lo que va del año, con 34, de enero a marzo, así como 73 homicidios dolosos contra mujeres, solo después de Guanajuato, con 121, según el último reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Además, es la región que más lesiones dolosas contra mujeres reporta en el año, con 3 mil 630, y la que más registró llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de violencia contra la mujer, con 11 mil 588 durante el periodo de enero a marzo.

Pese a ser un entidad con doble alerta de género por los altos índices de violencia feminicida, el Estado de México cuenta con apenas seis refugios para mujeres, pero ninguno está en Texcoco.

Las vías con las que cuenta el municipio son una línea telefónica, un módulo de atención dentro del edificio de Gobernación, que funciona sólo de 9:00 a 15:00 horas, y una campaña cuyo lema es: "Mantén la calma. Respira. Tu familia te ama". EL UNIVERSAL pidió una postura al Consejo Estatal de la Mujer del Estado de México respecto al actuar de los refugios, pero hasta el cierre de la edición no se obtuvo respuesta.