Aumentan reproducciones de The Weeknd

En Estados Unidos mostró un aumento del 41 por ciento.

Su tema más escuchada fue su éxito "Blinding Lights", con el que cerró su espectáculo y con el que sumó 6.54 millones, un incremento del 42 por ciento.

En segundo lugar se colocó "Save Your Tears" con 6.19 millones (23 por ciento más), que también es su actual single y su más reciente top 10 en el Hot 100 de Billboard. Ambos temas combinados representaron el 26 por ciento del total de streams del 7 y 8 de febrero.

Las otras siete canciones que interpretó durante su show del domingo 7 de febrero también obtuvieron números positivos: "The Hills" logró 2.52 millones, "Starboy" fue reproducida 2.16 y "Can't Feel My Face" tuvo 1.69.

Mientras que "I Feel It Coming" llegó a las 1.55 millones de streams, "Earned It (Fifty Shades of Grey)" a 1.44 millones, "Call Out My Name" a 1.25 millones y "House of Balloons / Glass Table Girls" logró 465 mil reproducciones.