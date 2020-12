Aumentan quemaduras en menores

Cd. Victoria, Tam.- Sólo durante el mes de diciembre se espera que se registre el cincuenta por ciento de quemaduras por escaldadura en niños y niñas de todo el estado, esto supera los casos por quemadura por el uso de fuegos artificiales de la temporada informó el director del Hospital Infantil de Tamaulipas, José Daniel Llanas Rodríguez.

"Es por falta de precaución o la misma curiosidad de los niños que pueden sufrir estas quemaduras por líquidos calientes que se clasifican como quemaduras por escaldadura, son las que provocan las quemaduras más dolorosas porque penetran en las capas más profundas de la piel que es donde están las terminaciones nerviosas", al año se registran entre cuatro y seis casos de quemaduras por esta causa, "en el mes de diciembre tiende a haber un poquito más porque la gente tiende a calentar el agua fuera de la casa en un fogón o en un bracero y ahí se pueden dar los accidentes con estos líquidos calientes".

El doctor Llanas Rodríguez consideró que normalmente este tipo de quemaduras no son mortales, pero, dependiendo de su gravedad pueden llegar a provocar cicatrices o lesiones de por vida por lo que invitó a los padres de familia a tener mucho cuidado en sus hogares y no descuidar a sus menores en caso de requerir calentar el agua en dichas circunstancias.

En cuanto a quemaduras por pirotecnia recordó que este mes se espera un incremento en los casos por lo que invitó a los padres de familia a no adquirir dichos objetos ya que no se trata de simples juguetes, "estos accidentes con artefactos de pólvora que pueden ser luces, pueden ser cualquier otro artefacto que utiliza pólvora, representan un riesgo para todos, no nada más para los niños, también para los adultos".

Recordó que estos objetos pueden llegar a provocar la pérdida de extremidades -manos o dedos- por lo que reiteró la peligrosidad de los mismos, "desde el punto de vista médico desaconsejamos cualquier uso de artefacto, y si se van a utilizar en casa o por la temporada de fiestas de diciembre recomendamos que lo hagan bajo la supervisión de un adulto, porque aún las inocentes ´brujitas´ pueden llegar a provocar quemaduras en la piel".