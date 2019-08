Aumentan quejas contra los bancos

Cd. de México.

Al primer semestre de 2019, se generaron 23 mil 209 controversias entre usuarios y bancos por consumos no reconocidos, según datos de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).



El total de esas controversias significó un aumento de 46.9 por ciento respecto al mismo periodo del 2018.



Mientras que el 52 por ciento de ellas terminaron en un resultado desfavorable para el usuario, ya que careció de pruebas que avalaran el error de la institución financiera.



Además de consumos no reconocidos, se generaron cargos no reconocidos en las cuentas bancarias con 6 mil 635 quejas, un aumento de 36.2 por ciento respecto al mismo lapso de 2018.



BBVA y Citibanamex fueron los bancos con más controversias, 17 mil 763 y 15 mil 508, respectivamente, lo que significó un aumento de 2.5 y 33.8 por ciento.



Les siguen Banorte y Santander con 14 mil 149 y 11 mil 569, respectivamente, un aumento anual de 25.1 y 14.3 por ciento.



La Condusef informó que la segunda causa que dio origen a las controversias fue la gestión de cobranza, con 16 mil 177 controversias en enero-junio de 2019, lo que significó un aumento de 7 por ciento.



En tanto, la negativa de indemnización por coberturas contratadas en el sector asegurador generó 8 mil 205 controversias, un alza de 4.3 por ciento.

A su vez, la falta de actualización de los historiales del Buró de Crédito dio origen a 7 mil 362 controversias, un incremento de 0.2 por ciento anual.



También se generaron controversias porque la institución financiera se negó o ignoró la petición del usuario de cancelar un producto o servicio que se tenía contratado.



La Condusef contabilizó 5 mil 833 controversias de este tipo en los primeros seis meses del 2019, es decir, 25.2 por ciento más respecto al mismo lapso de 2018.



En total, la Comisión gestionó 151 mil 501 controversias en el primer semestre del año, lo que significó un incremento de 12.9 por ciento anual, de las cuales 27 mil 959 se relacionaron con tarjetas de crédito y 19 mil 40 con débito.



Para estos casos, el aumento fue de 22.8 y 42.4 por ciento, respectivamente.



Por crédito personal hubo 18 mil 104 controversias, 22.3 por ciento más que hace un año, y 17 mil 555 por inconformidades en el reporte de las sociedades de información crediticia, como el Buró o el Círculo de Crédito.