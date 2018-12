Aumentan petroprecios más de 2%

Londres, Inglaterra.

El acuerdo de la OPEP con Rusia y la decisión de Canadá de ordenar recortes a su bombeo podrían crear un déficit de suministros el mercado en el segundo trimestre del próximo año, si los principales productores se apegan al acuerdo, dijo la Agencia Internacional de Energía (AIE).



Los inventarios de crudo en Cushing, Oklahoma, punto de entrega del contrato de Estados Unidos, cayeron en casi 822 mil barriles en la semana terminada al 11 de diciembre, dijeron operadores, citando datos de la firma Genscape.



El crudo Brent subió 1.3 dólares, o un 2.16 por ciento, a 61.45 dólares por barril, mientras que el petróleo ligero en Estados Unidos ganó 1.43 dólares, o un 2.8 por ciento, a 52.58 dólares.



"Además de algún comunicado alcista de los sauditas o los rusos sobre su estricta adhesión al acuerdo de la semana pasada o una interrupción de suministros en otro lugar del mundo, no esperamos noticias capaces de llevar a los valores del petróleo mucho más arriba de los máximos de este mes, incluso hasta fin de año", dijo en una nota Jim Ritterbusch, presidente de Ritterbusch and Associates.



El suministro global de crudo ha superado a la demanda en los seis últimos meses, inflando los inventarios y empujando el precio a su mínimo en más de un año a fines de noviembre.



No obstante, la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y otros grandes productores como Rusia acordaron la semana pasada reducir el suministro en 1.2 millones de barriles por día para intentar reducir el superávit.



La OPEP dijo el miércoles que la demanda de su crudo para el 2019 caería a 31.44 millones de barriles por día, 100 mil menos de lo previsto el mes pasado y 1.53 millones de barriles diarios por debajo de su producción actual.