Aumentan los asesinatos en el campamento de Siria que alberga a familias del Estado Islámico

En total, 20 hombres y mujeres murieron el mes pasado en el extenso campo en el noreste de Siria que alberga a familias del grupo Estado Islámico.

Se cree en gran medida que los asesinatos en el campamento de al-Hol, casi el triple de las muertes en meses anteriores, fueron cometidos por militantes del EI que castigaban a los enemigos percibidos e intimidaban a cualquiera que vacilara en su línea extremista, dicen los funcionarios kurdos sirios que dirigen el campamento, pero dicen luchan por mantenerlo bajo control.

El aumento de la violencia ha intensificado los pedidos de que los países repatrien a sus ciudadanos que languidecen en el campo, hogar de unas 62.000 personas. Esas repatriaciones se han ralentizado drásticamente debido a la epidemia de coronavirus, dicen las autoridades. Si se los deja allí, los miles de niños en el campamento corren el riesgo de radicalizarse, advierten funcionarios locales y de la ONU.

"Al-Hol será el útero que dará a luz a nuevas generaciones de extremistas", dijo Abdullah Suleiman Ali, un investigador sirio que se centra en los grupos yihadistas.

Han pasado casi dos años desde que la coalición liderada por Estados Unidos capturó la última franja de territorio en poder del grupo Estado Islámico, poniendo fin a su autoproclamado califato que cubría gran parte de Irak y Siria. La brutal guerra duró varios años y dejó a las autoridades kurdas aliadas de Estados Unidos en control del este y noreste de Siria, con una pequeña presencia de varios cientos de fuerzas estadounidenses todavía desplegadas allí.

Desde entonces, los militantes de ISIS restantes se han ocultado en la región fronteriza sirio-iraquí, continuando una insurgencia. Aunque los ataques en Siria son más bajos que a fines de 2019, las células durmientes del EI continúan atacando a las tropas del gobierno sirio, las fuerzas de las Fuerzas Democráticas Sirias lideradas por los kurdos y los administradores civiles.

Al-Hol alberga a las esposas, viudas, hijos y otros miembros de la familia de los militantes del EI: más del 80% de sus 62.000 residentes son mujeres y niños. La mayoría son iraquíes y sirios, pero incluye a unas 10.000 personas de otros 57 países, alojadas en un área separada altamente segura conocida como Anexo. Muchos de ellos siguen siendo partidarios acérrimos del EI.

El campo ha sido caótico durante mucho tiempo, con militantes incondicionales de su población imponiendo su voluntad a los demás y tratando de evitar que cooperen con las autoridades kurdas que lo protegen.

Las células del EI en Siria están en contacto con los residentes del campo y los apoyan, dijo un alto funcionario kurdo, Badran Cia Kurd. "Cualquiera que intente revelar estos contactos o deje de tratar con Daesh está sujeto a muerte", dijo, utilizando el acrónimo árabe de IS.

Las SDF respaldadas por Estados Unidos tuitearon la semana pasada que, respaldadas por la vigilancia aérea de la coalición, detuvieron a un traficante de familias de ISIS en el área de Hadadia cerca del campamento.

"Hay varias razones detrás del aumento de la delincuencia, incluidos los intentos de los miembros de Daesh de imponer su ideología en el campo contra los civiles que la rechazan", dijo Ali, el investigador.

De los 20 asesinatos en al-Hol en enero, al menos cinco de los muertos eran mujeres residentes del campamento, según el Centro de Información de Rojava, un colectivo activista que rastrea noticias en áreas controladas por las SDF. Todas las víctimas eran ciudadanos sirios o iraquíes, incluido un miembro de la fuerza policial local, y la mayoría murieron en sus tiendas o refugios por la noche, dijo RIC.

La mayoría de las víctimas recibieron disparos en la nuca a quemarropa, según el RIC y el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, un monitor de guerra de la oposición con sede en Gran Bretaña.

El 9 de enero, un hombre armado mató a un policía en el campamento usando una pistola equipada con silenciador, luego, mientras otros policías lo perseguían, arrojó una granada de mano que hirió gravemente al comandante de la patrulla, dijo el Observatorio. El mismo día, un funcionario de un consejo local que se ocupaba de los civiles sirios en el campo fue asesinado a tiros y su hijo resultó gravemente herido.

En otro caso, un residente del campo iraquí fue decapitado, su cabeza se encontró a cierta distancia de su cuerpo, informó RIC. Se cree que fue asesinado bajo sospecha de que estaba cooperando con las autoridades.

Los funcionarios de seguridad kurdos no respondieron a las preguntas de The Associated Press sobre la situación.

Se desconoce la causa inmediata del aumento en los asesinatos. En noviembre, las autoridades kurdas iniciaron un programa de amnistía para los 25.000 ciudadanos sirios del campo, permitiéndoles salir. Algunos especulan que, dado que quienes toman la amnistía deben registrarse y trabajar con las autoridades, el programa puede haber provocado asesinatos para mantener a los residentes a raya. Muchos sirios temen abandonar el campo porque pueden enfrentar ataques de venganza en sus lugares de origen por parte de aquellos que sufrieron bajo el gobierno del EI.

Cualquiera sea la causa, el derramamiento de sangre apunta a la fuerza del EI dentro del campamento. La autoridad civil kurda local conocida como la Administración Autónoma del Norte y Este de Siria advirtió a fines de enero que algunas partes están tratando de revivir al Estado Islámico y que la autoridad no puede enfrentar esta crisis por sí sola.

Los partidarios del EI en el campo llevan a cabo juicios contra los residentes sospechosos de oponerse a ellos y matan a los acusados, y las autoridades han descubierto varias celdas del EI en el interior, dijo. "Los contactos están en curso entre el campamento y los comandantes de Daesh afuera que dirigen a sus miembros adentro", dijo.

Unos 27.000 niños no sirios están varados en al-Hol, incluidos unos 19.000 niños iraquíes y 8.000 de otros países. El 30 de enero, el jefe de lucha contra el terrorismo de la ONU, Vladimir Voronkov, instó a los países de origen a repatriar a los niños, advirtiendo que corren riesgo de radicalización.

La pandemia de coronavirus ha traído una caída en el ya lento proceso de repatriación. Muchos países se han mostrado reacios a traer de regreso a sus ciudadanos, aunque Francia repatrió a siete niños en enero y Gran Bretaña a un niño en septiembre.

Irak ha recuperado a muy pocos. La repatriación por parte de otros países se redujo en 2020 a solo 200 niños, de 685 en 2019, según Save the Children.

"Estas nuevas cifras muestran que antes del brote del virus, las cosas finalmente estaban comenzando a moverse en la dirección correcta", dijo Sonia Khush, directora de respuesta de Save the Children en Siria.