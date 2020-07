Aumentan funerarias 50% precios por "velatorio", preparación y traslado

Las desgracias familiares que ha dejado la pandemia del coronavirus, han sido la ocasión para que algunas casas funerarias, aumenten en más de un 50 por ciento, los precios de "paquetes" que incluyen: preparación del cuerpo, "velatorio" y traslado.

Juan Cano, reportó el aumento súbito de los precios, en donde incluso, las casas funerarias más económicas, ahora están inalcanzables en el costo.

"También deberían revisar los costos de los servicios funerarios, los elevaron, mi hermana pagó hace unos meses 8 mil pesos por un servicio funerario que hoy cuesta 12 mil 500.

Resulta que es abuso, porque ya ni puedes velar el cuerpo, es un servicio express, ellos solo recogen el cuerpo y de ahí al panteón, si no se ocupa autopsia, no se prepara cuerpo y no se vela", refirió, sobre establecimiento en calle Guanajuato en las cercanías de colonia Fundadores.

Otra ciudadana que compartió su experiencia, fue Patricia García, quien sobre estos precios inflados, dijo que "desgraciadamente a mi familia y a mi nos tocó, pagamos 17 mil pesos en Valle de la Paz, sí que está caro", en alusión a esta vorágine de especulación con los precios.

Esto solo deja en evidencia a la Profeco, autoridad competente en material de venta de productos y servicios, la cual no ha frenado estos abusos al consumidor.