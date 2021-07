Aumentan fiestas... y contagios de Covid

Destacó que lamentablemente las personas toman esta aplicación de las dosis como una forma de liberarse de un cubrebocas y de las medidas sanitarias, sin embargo, no debe de ser así, considerando que estas vacunas solo son para disminuir un poco los efectos de dicho virus, pero el contagio puede seguir presente.

Manifestó que el mayor porcentaje de personas contagiadas es obviamente quienes aún no reciben su vacuna, que es la población entre los 18 a 39 años de edad, pero también hay casos de que ya recibieron el biológico y son portadores de esta enfermedad.

"Tenemos que tomar en cuenta que la vacuna no es el antídoto contra el virus del Covid, es simplemente preventivo, el hecho que nos vacunemos no quiere decir que estamos exentos, al contrario debemos de seguirnos cuidando, pero muchos no lo ven así", dijo.

Así mismo recordó que el cierre de campañas y las mismas en si originó aglomeraciones que se vivieron, pero lo que más esta originando este incremento en los casos de Covid, es la falta de conciencia entre la comunidad, quienes cada día genera más convivencias y esto recae en los contagios.

Comentó que desgraciadamente esto apenas inicia a repuntar, por lo que es necesario tomar las medidas de salud necesarias para evitar que siga en aumento las hospitalizaciones o muertes a consecuencia del Coronavirus.