Aumentan ejecuciones del narco

Ciudad de México

Los asesinatos del crimen organizado por el control de territorios en el país repuntaron un 55% al pasar de 12 mil 989 en 2016 a 18 mil 989 el año pasado, reportó la organización Semáforo Delictivo.

El director de la asociación civil, Santiago Roel expuso que las entidades con más asesinatos de este tipo son Guerrero con 2011; Guanajuato, 1983; Veracruz, 1919; Michoacán, mil 327; Chihuahua, mil 260; Baja California, mil 187; Sinaloa, mil 028; Colima, 737; Tamaulipas, 691; Estado de México, 675.

“Entre 7 y 8 de cada 10 homicidios en México son por el crimen organizado, si pudiéramos, con una barita mágica, quitar a todo el crimen organizado del país, pues tendríamos una tasa mucho más baja de cinco homicidios por cada 100 mil habitantes”, afirmó.

El año pasado, expuso el activista al presentar su balance de incidencia delictiva en 2017, se contabilizaron 25 mil 339 homicidios dolosos, 23% más que en 2016, por lo que urgió a las autoridades a frenar la violencia, que ya alcanzó niveles históricos.

Prueba de ello, dijo, es que las muertes intencionales se incrementaron en 26 de los 32 estados de la República, siendo Nayarit, Baja California Sur, Aguascalientes, Quintana Roo y Baja California, los que registraron el mayor aumento de homicidios dolosos.

Además, sostuvo, hay 14 municipios en cinco estados con tasas de homicidio superiores a 100, entre ellos, Acapulco, Zihuatanejo y Los Cabos. “No hay autoridad municipal o estatal que pueda con esto”, remarcó.

“Si no hay un cambio de estrategia, no va a haber un cambio en las cifras”, advirtió Roel, quien consideró que la Ley de Seguridad Interior no resolverá la situación de inseguridad.

“No va a resolver nada, simplemente viene a constatar para avalar, oficializar una situación que ya tenemos en todo el país que es el Ejército en las calles desde el 2007 y ya con mayor claridad desde el 2008”, consideró.

Alertó que los otros delitos en niveles alarmantes son el robo a negocio, que creció 29%; Robo de Auto, 16%; Lesiones Dolosas (riñas), 11%; Extorsión, 11%; Secuestro, 2%; Robo a Casa, 1%.

“Los estados con el mayor índice de secuestros calificados son: Zacatecas, Tamaulipas, Tabasco, Veracruz y Morelos”, añadió.

Roel insistió en que la regulación de la drogas es la única alternativa para hacer frente a la violencia extrema, “es momento de resolver el asunto de fondo. Cada tiene sus riesgos, no se pueden regular de la misma manera”.

Sobre los planteamientos en materia de seguridad que han hecho los precandidatos presidencia de la República, el activista aseguró que son “distracciones”, como el tema de la amnistía a delincuentes, que propone el líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador.

“La amnistía funciona bien cuando es una guerra civil, esta no es una guerra civil es una guerra por el control de un negocio y si no se ataca el negocio, nada resuelves con la amnistía”, sostuvo.

Al Semáforo Delictivo, añadió, le preocupa que las autoridades no “entiendan” el fenómeno de violencia que azota al país y sólo atiendan sus efectos.