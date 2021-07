Aumentan de peso en la contingencia

Aunque no existen datos que evidencien cuánto peso ha ganado una persona en promedio, Frida Vaitiare Figueroa, coordinadora del área “Aliméntate Bien”, explicó: “Muchos se confiaron a comer pensando que sería algo temporal, pero después vino toda esta parte del cierre, donde se redujo la actividad física y de forma paulatina ocurrió el aumento de peso, por eso ahorita estamos pidiendo a la población que tome conciencia.

“Se acerca la temporada de fin de año, es importante que modere. su consumo de alimentos, principalmente de azúcares y grasas”, exhortó.

Los afectados son desde niños hasta adultos mayores, quienes redujeron su actividad física o fuera de casa hasta en más del 80 por ciento.

Al entrar Reynosa a la Fase II de la nueva normalidad, el área de nutrición del Sistema DIF retomó actividades a fin de brindar asesorías gratuitas a la población sobre el cómo mejorar su alimentación, incorporando un mayor consumo de verduras, fibra y verduras.

“Se trata de hacer pequeños cambios que se conviertan en hábitos, no en cosas temporales, no se puede cambiar la alimentación de una persona en 1 mes, se requiere tiempo, invitamos a la población a que venga al DIF, la consulta no genera ningún costo, por el contrario trae muchos beneficios”, djo.

Vaitire Figueroa resaltó que lo más importante es que se reduzca el consumo de alimentos procesados, comida rápida, embutidos y refrescos, basados en el plato del buen comer.

“La población debe realizar 5 comidas al día, para que su metabolismo se active, evitar cualquier clase de alimentos procesados”, concluyó.