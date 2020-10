Aumentan contagios por dengue

Nuevo Laredo, Tam.

En las últimas tres semanas, los contagios de dengue se han incrementado de manera exponencial. De 54 que se habían confirmado positivos, subieron a 71, de los que seis han sido graves -hemorrágicos-, y 221 sospechosos.

Ante este panorama, al Sector Salud le preocupa el alza descontrolada del dengue transmitido por el zancudo hembra del vector aedes aegypti que además contagia zika y chikungunya, ya que el año pasado para estas fechas había sólo dos casos y cerró con tres confirmados, dijo Oscar Gerardo González Arrambide, jefe de la Jurisdicción Sanitaria.

Reconoció que de nada sirve las acciones de fumigación y abatización si la población no limpia sus patios, ya que es ahí donde se reproduce el mosquito.

"Estamos muy preocupados por esta situación, no nos estamos dando abasto, la fumigación por sí sola no es la solución, mientras nosotros no limpiemos los patios, ya que de nada nos va ayudar que estemos fumigando en las calles, tenemos que quitar esa posibilidad de reproducirse el mosquito limpiando los patios", expresó.

Además, colocar hacia abajo -voltear- las cubetas, botellas, tambos, todo aquello que acumule agua o taparlos y evitar de esta manera que el mosquito ponga larvipostura González Arrambide dijo que en esta lucha contra el vector aedes aegypti se trabaja de manera conjunta con el Municipio a través del Departamento de Ecología para descacharrizar las colonias de alto riesgo, y no porque no quieran fumigar en los sectores que solicitan.

"Pero al ir a fumigar áreas que no se han descacharrizado y limpiado los patios, no tiene ningún sentido porque el veneno solamente es de contacto, al momento, no hay efecto residual al día siguiente, se mata sólo al mosco que anda en ese momento, pero si dentro de los patios hay producción al día siguiente habrá mosco nuevo, entonces será un cuento de nunca acabar", declaró.