Aumentan compras en línea y estafas también

Mission, TX.



Con la pandemia de Covid-19 aún en esta comunidad y con las festividades decembrinas a pocos días de llegar, miles de personas han reemplazado las compras en tiendas departamentales por la diversidad de opciones que ofrecen los sitios de compra en línea.

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) asegura que, durante los últimos meses de esta pandemia, las compras por Internet han incrementado significativamente y con ello, las estafas en línea también.

Jeanette Harper, agente especial del FBI, dijo que, en el año fiscal 2019, el informe IC3 del FBI se mostró malo a los consumidores ya que se contabilizaron más de cien millones de dólares en pérdidas por fraude de tarjetas de crédito y paquetes no entregados.

"Los consumidores perdieron alrededor de 196 millones de dólares en temporadas decembrinas, además en lo que va de 2020, el FBI ha recibido más de 29 mil 500 denuncias sobre tarjetas de regalo que funcionan a la perfección para los estafadores", dijo Harper.

La agente hizo hincapié en tener precaución con los sitios donde se adquiere la mercancía ya que, muchos de ellos, pueden resultar engañosos.

"Los artículos que vemos en las diversas plataformas como Instagram o Facebook no siempre resultan ser lo que queríamos. Un ejemplo que verás son los adornos de Navidad que ahora se anuncian en las redes sociales y cuando recibes esos artículos no parecen ser lo que estabas buscando o no se parecen a la imagen que viste", añadió.

"Le pedimos a la gente que cuide los correos electrónicos que recibe. Tómese un momento para verlos y hacer alguna investigación sobre los vendedores antes de hacer clic en esos enlaces. Todos sabemos que, si haces clic en esas ligas, podría ser una estafa", agregó.

Harper dijo que es importante tomar precauciones a la hora de ingresar una tarjeta de crédito o de regalo y ser precavidos al ingresar información personal.

"Las terminaciones son esenciales en la información de su tarjeta de crédito, así que tenga cuidado cuando piense en ponerlas. Usted decide qué va a comprar, entonces siempre asegúrese de que está comprando en un sitio web seguro. Asegúrese que sea la dirección correcta, o tecléela usted mismo para no caer en sitios falsos", aseguró.

"Los estafadores pueden ofrecer ofertas demasiado buenas para ser verdad a través de correos electrónicos o anuncios. Algunos pueden ofrecer productos de marca con descuentos extremadamente bajos o prometer tarjetas de regalo como incentivo para comprar un producto", finalizó.

Los consejos de la agencia...

-Compre directamente desde un sitio web seguro y de buena reputación.

-Tenga cuidado con las publicaciones en las redes sociales que parecen ofrecer vales especiales o tarjetas de regalo, o precios particularmente bajos.

-Verifique la legitimidad de los compradores o vendedores antes de realizar una compra. Si está utilizando un mercado en línea o un sitio web de subastas, verifique las calificaciones de los comentarios.

-Evite solicitudes o anuncios con palabras mal escritas, inglés roto o solicitudes para pagar su pedido con una tarjeta de regalo.

-Realice un seguimiento de su pedido a través de su correo electrónico de confirmación original.

-Revise su tarjeta de crédito y extractos bancarios con regularidad para asegurarse de que no aparezcan cargos fraudulentos.

Si sospecha que ha sido víctima:

-Comuníquese con su institución financiera inmediatamente después de sospechar o descubrir un fraude.

-Comuníquese con la Policía local.

-Presente una queja ante el Centro de Quejas de Delitos en Internet del FBI.

Algunos pueden ofrecer productos de marca con descuentos extremadamente bajos o prometer tarjetas de regalo como incentivo para comprar un producto.