Aumentan cateos; ajustan plan de seguridad

Monterrey, México.

El Secretario General de Gobierno, Manuel González, afirmó que como parte de los ajustes al Operativo Metropolitano de Seguridad se realizarán una serie de cateos y operativos que incluirán a bases de taxis pirata.



"Hablamos de un programa de cateos muy intenso hacia toda la Ciudad, y hablamos de un programa de lucha para los taxis pirata, y de movilizaciones en centros concéntricos en el Centro, en Guadalupe y en el Centro de la Ciudad", dijo en entrevista.



"Hay una serie de estrategias más que no puedo comentar, pero que se llevarán a cabo".





El funcionario, quien preside la mesa de coordinación de seguridad y sus reuniones diarias, dijo que existen solicitudes de cateos que no había autorizado el Poder Judicial, y ahora se podrán realizar.



"Había muchas denuncias (en las) que no había sido proveida por el Juez (la orden correspondiente)", dijo.



"Lo que hicimos es que el Ministerio Público las mueva para tener la autorización del cateo, los que nos permitirá presionar en las colonias donde sabemos que tenemos que presionar".