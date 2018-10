Aumentan casos de tuberculosis en Nuevo Laredo

Aumentan 10 por ciento los contagios de tuberculosis en Nuevo Laredo, el año pasado para estas mismas fechas se habían registrado 171 pacientes, en el 2018 van 190 casos, de los cuales 12 forman parte del programa binacional al hacerse drogoresistente al tratamiento convencional.



Mientras que dos han muerto por complicaciones con enfermedades agregadas como diabetes y el Virus de la Inmunodeficiencia Adquirida (VIH).



"Andamos más o menos con esta enfermedad, hemos tenido un ligero incremento de tuberculosis en este año comparado con el año pasado, es decir 10 por ciento más que el año pasado", expresó la doctora Blanca Esthela Morales Zapata, coordinadora del Programa de Tuberculosis en la Jurisdicción Sanitaria número 5.



Manifestó que este incremento se debe principalmente al mal manejo de la enfermedad por parte de los pacientes, sobre todo en quienes tienen enfermedades agregadas como lo es la diabetes, el Virus de la Inmunodeficiencia Adquirida (VIH), alcohólicos o dependientes de alguna sustancia tóxica, lo que los vulnera a su sistema inmunológico, que al exponerse con pacientes con tuberculosis fácilmente adquieren la enfermedad, la cual puede complicarse y terminar con consecuencias fatales.



Detalló que de los 190 pacientes que se tienen bajo control, 36 pertenecen a la Unidad de Medicina Familiar No. 76, del Seguro Social; 71 pacientes a la Unidad de Medicina Familiar No. 78 del Seguro Social; 8 enfermos al ISSSTE, y 77 a la Secretaria de Salud.



Dijo que esta enfermedad se sigue manifestando más en los hombres en su etapa productiva, factor que merma la economía de las familias ya que tienen que dejar de trabajar en lo que tarda en negativizarse el paciente, por lo que de alguna manera debe de aislarse para disminuir más riesgos de contagio, principalmente con quienes tienen mayor contacto, familia, amigos y compañeros de trabajo.



"La mayoría son hombres de los 20 a los 45 años, ahorita sólo tenemos menores en el binacional bajo tratamiento preventivo, pero no porque estén enfermos", expresó.



Morales Zapata comentó que se tiene respuesta por parte de los pacientes, pero la búsqueda intencionada que se sigue ha intensificado sobre todo en personas con problemas respiratorios con tos con más de 15 días y que además presenta fiebre, son a quienes se les hace los estudios para descartar la enfermedad.