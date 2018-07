Aumentan los casos de dengue. Posible relación con intensas lluvias

Son muchísimo menos el número de casas renuentes como las etiquetan los trabajadores de vectores, y ya estamos haciendo las visitas a los domicilios . Gloria de Jesús Molina Gamboa, secretaria de Salud

Cd. Victoria, Tam.- Del 10 de junio al 14 de julio hubo un aumento de 22 nuevos casos de Dengue en el estado de Tamaulipas lo cual representa un crecimiento del 115.78 por ciento yendo de la semana epidemiológica número 24 a la semana 28, esto pudiera tener relación con las lluvias intensas suscitadas a finales de junio en los municipios de Reynosa, Matamoros y Río Bravo.

Esto según el boletín Epidemiológico del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica de la Dirección General de Epidemiología, cabe recordar que del 10 al 16 de junio había un total de 19 casos confirmados de Dengue en la entidad, ´sin Datos de Alarma´ 9 en hombres y 6 en mujeres, ´con Datos de Alarma´ uno en mujeres, y ´Dengue Severo´ un nombre y 2 mujeres.

Mientras que para la semana epidemiológica del 8 al 14 de julio había aumentado a 41 casos, ´sin Datos de Alarma´ 19 en hombres y 17 en mujeres, ´con Datos de Alarma´ 2 en mujeres, y ´Dengue Severo´ un nombre y 2 mujeres, cabe recordar que para el mismo lapso pero del año 2017 ya se contabilizaban 159 casos confirmados en toda la entidad.

La titular de la Secretaría de Salud de Tamaulipas, Gloria de Jesús Molina Gamboa, dijo que continúan laborando las brigadas de combate a vectores las cuales tienen una mejor aceptación por parte de la ciudadanía, esto luego de que desde hace meses les negaran a estos el acceso a las viviendas para verificación, "son muchísimo menos el número de casas renuentes como las etiquetan los trabajadores de vectores, y ya estamos haciendo las visitas a los domicilios".

La doctora Molina Gamboa pidió la cooperación del público para permitirle a los brigadistas hacer su trabajo en sus hogares con la finalidad de abatir el mosco transmisor del Dengue, Zika y Chikungunya, "lo principal es que no tengan agua almacenada, invitamos a la gente a que los invierta (los cacharros) si no se quieren deshacer de ellos que los mantengan invertidos", cabe mencionar que en cuanto a Zika y Chikungunya no se han detectado casos en lo que va del año.