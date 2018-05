Aumentan autobuses costo de los boletos

"No estoy de acuerdo porque el salario está muy bajo". Antonio, usuario.

"No da el dinero para tanto, ni para comer, vestir y calzar". Amelia, usuaria.

Desde hace una semana cientos de pasajeros que se desplazan de Reynosa hacía municipios como Camargo, Matamoros, Miguel Alemán, Nuevo Laredo, Ciudad Victoria, San Fernando, Rio Bravo,Valle Hermoso, Diaz Ordaz o Ciudad Mier han tenido que pagar extra por el mismo trayecto, los vendedores de boletos dentro de la Central de Autobuses desconocen el motivo.

La noticia fue tomada por los usuarios del transporte sin ningún aviso, es el caso de Antonio, quien de manera constante tiene que viajar de Reynosa a Matamoros, él paso de pagar 150 pesos a 160, "Yo no estoy de acuerdo porque el salario está muy bajo y uno tiene trabajando toda la semana para completar sus viajes y que de repente te digan que tienes que pagar más no me parece justo, el dinero se va en un rato´´.

Costos desiguales

Para Amelia, quien constantemente viaja de Reynosa a San Luis Potosí a través de la empresa Transportes del Norte, resulta más cómodo el pago de regreso, explicó que al ser de la tercera edad, se le cobran 445 pesos de ida, mientras que de vuelta, el mismo boleto, en la misma compañía y ruta le cuesta 380 pesos. "Es injusto el costo de la tarifa, yo me pregunto por qué cambia si es igual, ahorita no hay mucho trabajo pagan bien barato donde quiera y no, no da el dinero para tanto, ni para comer, vestir y calzar´´.

Una lana

10.00 Pesos aumentó en el caso de la ruta Reynosa-Matamoros.

150.00 Pesos costaba.

160.00 Su precio actual.

14.00 Pesos, el incremento en la ruta Reynosa-San Luis Potosí.

471.00 Pesos costaba.

485.00 Su costo actual.