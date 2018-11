Aumentan 15% precios de flores y el pan de muerto

Ciudad de México

Los precios de las flores y el pan de muerto registraron aumentos promedio de 15% por la festividad del Día de Muertos, expuso el procurador Federal del Consumidor, Rogelio Cerda Pérez.

Como parte del operativo que realiza la Profeco por el Día de Muertos se registraron irregularidades que, hasta mediodía del viernes, contabilizaron 74 infracciones, la colocación de 54 sellos y la inmovilización de mil 650 productos y de 14 instrumentos de medición.

Tras terminar su recorrido por el panteón Civil de Dolores, el funcionario federal explicó que se monitorean especialmente precios de flores, rosarios, prestación de servicios funerarios y venta de lápidas, entre otros.

Dijo que para evitar abusos colocaron cartulinas en los que los comerciantes deben de escribir los precios de venta, algo a lo que llamó "preciadores" y ello ayuda a que durante esta temporada no haya abusos.

"Se ha instalado en cada uno de estos locales un preciador que no puede ser quitado hasta que pase la temporada, de esta suerte, no cerramos o no inmovilizamos a un ofertante" y ello logra que "entren al redil" y mantengan el precio regular.

Como parte del operativo se visitaron 15 panteones, aproximadamente seis mercados de flores como por ejemplo Jamaica, San Ángel, Mixcoac, en cuyos locales se puso el llamado cartel de precios.

El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dijo que encontraron que en Walmart de Gustavo A. Madero se cobraba el agua a un precio mayor al que se marcó en los anaqueles, por lo que colocaron sellos en dicha tienda de autoservicio.