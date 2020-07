Aumenta violencia contra las mujeres

Altamira, Tam.- Ante el drástico incremento de llamadas de ayuda de parte de mujeres al 911, es necesario que éstas acudan a interponer las denuncias pertinentes, así como apoyarse en el Instituto de las Mujeres en Tamaulipas a fin de que les proporcionen la asesoría que requieren para evitar este tipo de conflictos sobre todo en el seno familiar.

La diputada local por el Partido Acción Nacional, Karla Mar Loredo, informó que desafortunadamente en estos tiempos de cuarentena a causa de la pandemia del Coronavirus, muchas mujeres trabajadoras se encuentran en los hogares.

"El tema de la pandemia, el tema del confinamiento, sí ha hecho que mujeres que al momento de salir de sus hogares a sus trabajos estaban liberadas de este tipo de violencia y ahora se encuentran prácticamente recluidas y eso hace que sean más vulnerables a una situación de violencia", citó la legisladora.

Expresó que el Centro de Control, Comando y Cómputo de la zona conurbada recibió 551 llamadas de apoyo de mujeres en el mes de enero y en el mes de junio se elevó a 695, lo que evidencia un alto crecimiento de este problema.

Aclaró, que muchas mujeres llaman en reiteradas ocasiones a esa línea de emergencias debido a que su condición no ha cambiado, es decir, continúan siendo objeto de la violencia en el seno familiar.

Por ello, asevera Mar Loredo, que desde el Congreso del Estado se hizo un exhorto para solicitar el apoyo a los ayuntamientos, mismos que son el ente que está más cercano a la ciudadanía para que se lleve al cabo la difusión de los programas de apoyo que existen en Mujeres Tamaulipas y en los Institutos de la Mujer municipales en donde se les puede proporcionar orientación y asesoría.

Asimismo Karla Mar menciona que el Centro de Control, Comando y Cómputo al recibir una llamada de este tipo, los receptores tienen la obligación de orientarlas para que tengan conocimiento de la existencia de Centros Regionales de Institutos Municipales de las Mujeres en donde se les proporcionará la asesoría gratuita de abogados y apoyo psicológico, "lo que de alguna manera te ayude a salir de esa situación de violencia".

Por último puntualizó que es importante la denuncia, toda vez que sin ella, no existe delito, "veíamos que mencionaba el titular del ejecutivo federal, es que no había denuncias y a no haber denuncias, prácticamente el delito no existe y por eso es importante que las mujeres, en este caso en Tamaulipas, sí tienen una opción para denunciar".