Aumenta violencia contra las mujeres. Crecen feminicidios en el sur: CODHET

En el sur hemos detectado arriba la incidencia en violencia en contra de las mujeres y niñas . Olivia Lemus Martínez, presidenta de la CODHET

Tampico, Tam.- Los casos de violencia en contra de la mujer, niñas y feminicidios ha aumentado en un 50 por ciento en la zona sur de la entidad en tan sólo seis meses, lo que prende los focos de alerta para la Comisión de los Derechos Humanos en el Estado de Tamaulipas.

Olivia Lemus Martínez, presidenta de la CODHET, informó que es la zona conurbada en donde se han registrado casos de esta índole, por lo que ahora se enfocan en la prevención de estos delitos, dijo en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y las Niñas.

"En el sur hemos detectado arriba la incidencia en violencia en contra de las mujeres y niñas y es por eso que trajimos una conferencista para que hable del tema y que se visibilice porque muchas veces a pesar de que es un tema de todos los días existen tabúes y estigmas en esto", puntualizó la entrevistada.

Señaló que la violencia va desde psicológica, física y ha llegado al feminicidio, "por eso estamos trabajando en el tema de la prevención, siempre lo he dicho y siempre he creído que la prevención es más barata y económica en todos los sentidos que la corrección, por eso estamos haciendo a través de la CDH en todas las oficinas foráneas que tenemos en el estado estas pláticas con distintos temas que finalmente vienen a prevenir y a atender la necesidad de la ciudadanía".

Precisó que hay preocupación y ocupación por parte de la Comisión de Derechos Humanos de Tamaulipas que los ocupa en la prevención, promoción y difusión de Derechos Humanos.

Puntualizó Lemus Martínez, que la violencia de género normalmente no es denunciada, al igual que la trata de personas, "pero el que no haya denuncias no significa que el delito no se esté cometiendo".

Remarcó que en el sur de la entidad, el incremento de casos ha sido estratosférico, al grado de alcanzar un 50 a 60 por ciento en tan sólo seis a ocho meses, sin precisar más datos.

-

CAPACITAN A MÉDICOS

Para sensibilizar a la población, prevenir y erradicar casos de violencia, el gobierno de Tamaulipas a través de la Secretaría de Salud, conmemoró el "Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y las Niñas", con una serie de actividades en las 12 jurisdicciones sanitarias.

Se han intensificado estrategias orientadas a detectar, promover y difundir el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

En lo que va del año, se ha capacitado y sensibilizado a 316 médicos del sistema estatal de salud en la detección de casos de violencia familiar y de género, así como buenas prácticas en las salas de obstetricia y atención a víctimas de violencia sexual.

De forma paralela, los servicios especializados aplicaron más de 45 mil herramientas de detección y atendieron 43 nuevos casos, los cuales fueron canalizados al tratamiento médico oportuno dentro de las primeras 72 horas posteriores al episodio, como lo indica la norma oficial mexicana 046.

A través de las estrategias de Reeducación a Víctimas y Agresores de Violencia de Pareja y Prevención de la Violencia en el Noviazgo y en el Ámbito Comunitario, se han conformado más de 150 grupos de trabajo que coadyuvan con la Secretaría de Salud en las actividades preventivas y de sensibilización.