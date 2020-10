Aumenta sus críticas contra expresidente

A Damián Alcázar se le hace indecente que alguien usurpe su nombre y fotografía para twitear mensajes políticos, pero acepta estar de acuerdo con lo que una cuenta falsa envió el expresidente Felipe Calderón Hinojosa, tildándolo de falta de memoria.

El miércoles, tras conocerse que histrión participaría en un filme ubicado en el México de la 4T, Calderón escribió que el mismo ya estaba y se llamaba "La Ley de Herodes", protagonizada por Alcázar y estrenada en el 2000.

La cuenta apócrifa, que fue tomada como oficial del actor, respondió: "Qué rápido se le olvidó al expresidente lo que vivimos durante su sexenio, también fue plasmado en la película "El infierno", creo que por humildad no aceptará que él la inspiró".

Ahora Alcázar, quien por años no ha usado redes sociales, asegura que está de acuerdo con el mensaje.

"Puedo estar o no de acuerdo con el tipo o la tipa que maneja esa cuenta a mi nombre, digo, no tiene decencia utilizar el nombre de alguien más, pero Calderón está equivocado ¿o él quiere olvidar lo que hizo el PRI?", reflexiona.

"¿Era ciego, sordo y mudo que no se dio cuenta?, ¿cómo dice que para la 4T es esa película? Está mareado. Estoy de acuerdo con su sexenio inspiró ´El infierno´ con esa guerra infame, pero yo no soy el que lo digo", agrega.

Señala que cuando él quiere decir cosas, realiza un video sin necesidad de las redes sociales.

"Yo digo las cosas, no tengo redes ni las uso, me dan hueva porque hay una cantidad de tipos que manejan los bots con los que no puedes dialogar porque es brutalmente ofensiva y cobarde, poniendo un nombre que ni existe siquiera.

"Deberíamos estar por lo menos atentos a lo que está ocurriendo y no poniendo la crispación de por medio y el enojo, porque las fake news hacen eso: incitan a la violencia, verbal o física", subraya.