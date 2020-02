Aumenta subsidio a vivienda social

Ciudad de México.

El monto máximo del subsidio para adquirir vivienda social aumentará 3.8 por ciento este año respecto al respecto al pasado.

Los beneficiarios que adquieran una vivienda nueva con un valor máximo de 190 UMAs (cerca de 500 mil pesos), podrán acceder a un subsidio de hasta 92 mil 440 pesos, superior a los 89 mil pesos del año pasado.

El subsidio se otorgará dependiendo de las condiciones que presente el beneficiado, como pertenecer a un grupo social rezagado, si fue afectado por algún fenómeno natural, si es migrante mexicano en el extranjero o jefa de familia.

El monto de subsidio más bajo para adquirir vivienda nueva es de 34 mil 339 pesos, mil pesos mayor al del año pasado.

Carlos Medina, vicepresidente de Vivienda de la Concanaco, expuso que las reglas de operación para la asignación de apoyos serán casi las mismas de 2019, pero el aumento se refleja por el crecimiento de la UMA, que pasó de 2 mil 568.5 a 2 mil 641 en un año.

"Se están llevando las mismas actualizaciones y los mismos puntajes que se venían manejando desde años atrás", dijo Medina.

El principal cambio es la forma de asignar los recursos, que será a través de los estados y no por organismos de vivienda, dijo.

El subsidio es un complemento al que el comprador puede acceder si gana menos de 2.8 UMAs mensuales, unos 7 mil 395 pesos.

"Esta cantidad sirve para trabajar con estados e institutos, recordando que este recurso no se manejará en ninguna parte, hasta lo que nos han informado, en esquemas de adquisición como Infonavit y Fovissste", explicó.

"El año pasado hubo un pequeño programa de 400 millones que operó Infonavit; este año no aparece ninguno, y sólo se trabajará con los estados. No es que no haya recursos, es que se está poniendo específicamente en los programas que se dan en atención con los estados", agregó.

Explicó que ante la falta de asignación de recursos por organismos de vivienda se plantean programas como el del Infonavit de aumentar la capacidad crediticia de los derechohabientes.