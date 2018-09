Aumenta otro 10% la luz industrial

Monterrey.- Las tarifas eléctricas de la CFE a nivel industrial en la División Golfo Norte, que abarca Nuevo León, subieron 10.4 por ciento para septiembre respecto a agosto.

Así, considerando la tarifa denominada Gran Demanda en Media Tensión Horaria (GDMTH) -usada por empresas manufactureras, maquiladoras, hoteles y hospitales-, el aumento acumulado en el año llegó a 69.6 por ciento.

Para este mes, la tarifa quedó en un promedio para diferentes horas del día de 2.3814 pesos por kilowatt hora (kwh), 22 centavos más que en agosto.

Horas antes de que se conocieran los precios para septiembre, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) demandó a la Secretaría de Hacienda revisar las tarifas eléctricas debido a que amenazan la permanencia de pequeños negocios.

Juan Pablo Castañón, presidente del organismo, afirmó que la próxima semana establecerán una mesa de trabajo con Hacienda y la Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para revisar la fórmula a través de la que se calculan las tarifas.

Para Federico Muciño, consultor de la firma especializada en temas energéticos Epscon, los incrementos pudieron haber sido mayores, ya que la CRE realizó el jueves cambios a la metodología de las tarifas para supuestamente amortiguar las alzas que se han venido presentando.

"No creo que el cambio haya sido para incrementar la tarifa", dijo, "no era el momento, lo cual me lleva a pensar que, de no haber hecho el cambio, el incremento habría sido mayor".

Añadió que las modificaciones no han sido publicadas, por lo que no es posible hablar de algo puntual que haya contribuido al crecimiento.

Factores como el precio del gas y el tipo de cambio, agregó, no presentan cambios importantes respecto al mes pasado.

En la tarifa DIST (Demanda Industrial en Subtransmisión), que aplica a empresas que requieren la energía con una potencia mayor, como las armadoras automotrices, acereras, vidrieras y cementeras, el aumento fue de 10.3 por ciento, a 2.3551 pesos por kwh, para septiembre.

Este cálculo y el de la tarifa GDMTH fue realizado por EL NORTE considerando los tres diferentes horarios de consumo -base, intermedia y punta-, ponderando con respecto al número de horas existentes por mes en cada uno de ellos y un factor de carga de 75 por ciento para los cobros por capacidad y distribución.

De acuerdo con Castañón, del CCE, en diciembre pasado inició la aplicación de una nueva fórmula para las tarifas eléctricas, lo que provocó altos incrementos en los cobros.

"Lo estamos planteando al equipo actual (de Hacienda) porque es una urgente necesidad", dijo.

"Se estima que bajarían hacia el final del año, pero también existe la posibilidad de que se estabilicen a partir del siguiente año, según las declaraciones del equipo de transición.

"(Pero) si se estabilizan en un precio máximo pueden causar problemas serios en la subsistencia de algunas pequeñas empresas", señaló.

Con información de Verónica Gascón