Aumenta movilidad y casos de Covid-19

Matamoros, Tam.- En los últimos días se ha elevado en forma considerable el trabajo a los socorristas de la Cruz Roja, pues diariamente están recibiendo hasta cinco llamadas de auxilio por casos sospechosos o positivos a Covid-19 y ya que la población no está haciendo caso a las recomendaciones de las autoridades de Salud.

El coordinador de socorros de la institución, Francisco Gabriel Ponce Lara, consideró que todo ello se debe a que se relajó mucho la movilidad, hay mucha gente en la calle, que sale al trabajo, centros comerciales, parques y haciendo actividades no esenciales, lo que está provocando lo anteriormente descrito.

Destacó como ejemplo de lo que se ve en redes sociales como las personas suben a sus perfiles fotografías de las reuniones de amigos en albercas, casas y hasta "cascaritas", es decir, partidos de fútbol de personas que no tienen el menor recato de protegerse cuando acuden a este tipo de eventos, lo que sin duda refleja que haya habido aumento en el número de casos sospechosos y positivos de coronavirus.

Y ante el aumento en casos de Covid-19, es indispensable ir a centros médicos y no a farmacias; solo las instituciones médicas pueden determinar si se trata de un contagio de coronavirus, afirmó Ponce Lara.

Indicó que es en estas reuniones en donde la gente se está contagiando y desafortunadamente ellos piensan que no va a ser así; fue más allá al señalar que menores de edad han dado positivo debido a que también ha habido fiestas infantiles y es ahí en donde se baja la guardia al no utilizar cubrebocas, el lavado de manos y el que no estén manejando la sana distancia, que son medidas básicas para evitar el contagio.

Manifestó que tampoco deben compartir utensilios como vasos, platos, cucharas, botellas, lo que también está provocando contagios, lo que se ve reflejado en los traslados que han tenido y cada vez hablan más personas para lo cual se coordinan con la Tercera Jurisdicción Sanitaria quienes definen que paciente se va a trasladar y quienes todavía pueden permanecer en sus casas.