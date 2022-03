Aumenta maltrato animal

Defensores de los animales, han manifestado que es necesario que se apliquen sanciones para personas que mantienen a sus mascotas atadas y muchas veces sin alimentos ni agua, que en días de lluvia o frío permanecen a la intemperie sin la mínima consideración.

"No puede ser posible que, a estas alturas, en que somos muchas las personas consientes del maltrato hacía los animales no se aplique alguna medida para que las personas que no son aptas para tener mascotas a su cargo dejen de tenerlas", afirmó Azucena Navarro, protectora y rescatista de animales.

Sin embargo, el descuido no es solamente durante el invierno, sino que durante todo el año se puede apreciar a las mascotas en situación de calle, sin comer y con diversas enfermedades como cáncer y sarna en estado muy avanzado.

"Yo los invito a adoptar en lugar de comprar mascotas, a esterilizar para terminar con tan triste situación, hay mucha gente inconsciente que piensa que los animales no sienten y los miran como objetos".

Sufren en lluvias y frío ante falta de protección.