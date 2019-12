Aumenta la ingesta de alcohol este mes

Hay una percepción del riesgo muy minimizada, es decir, las personas ya cuando han consumido cierta cantidad de alcohol piensan que a ellos no les va a pasar, que los accidentes ocurren a otro tipo de personas porque no se fijan". Soraya Elizabeth Sánchez Diez de Pinos jefa del Departamento de Salud Mental y Adicciones

Cd. Victoria, Tam.- Durante diciembre se espera un incremento del 30 por ciento en el consumo de alcohol debido al dinero efectivo circulante y a las fiestas de fin de año, relacionado con esto se prevé un incremento en la incidencia de accidentes, en violencia intrafamiliar y problemas de salud para lo cual la Secretaría de Salud Tamaulipas hizo un llamado a la población para la moderación.

"Lo que realmente nos trae en alerta son las altas cantidades por ocasión de consumo, esto es especialmente en las reuniones que se hacen en estas fechas", la jefa del Departamento de Salud Mental y Adicciones, Soraya Elizabeth Sánchez Diez de Pinos, señaló que el abuso de esta sustancia puede influir en casos de depresión o ansiedad, "es una situación de alto consumo también que podría predisponer al paciente o a la persona a tener algún tipo de trastorno mental".

Durante el 2018 el promedio de consumo de alcohol a nivel nacional en la población de 20 años en adelante fue del 16.4 por ciento según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT), Tamaulipas se encuentra dentro de la media nacional con un 16.4 por ciento, según la encuesta realizada a través del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), la Secretaría de Salud y el Instituto Nacional de Salud Pública.

"El alcohol no necesariamente está relacionado con los trastornos del organismo que ya conocemos como diferentes tipos de cáncer, deterioro del hígado; pero hay una percepción del riesgo muy minimizada, es decir, las personas ya cuando han consumido cierta cantidad de alcohol piensan que a ellos no les va a pasar, que los accidentes ocurren a otro tipo de personas porque no se fijan, porque no tienen precaución".

La doctora Sánchez Diez de Pinos recalcó que el consumo de esta sustancia puede provocar una disminución en los reflejos y en las inhibiciones lo que propicia una conducta más temeraria en actividades cotidianas como conducir, y por ende, una alza en la estadística de accidentes mortales, "en el caso de los jóvenes se tiene esta parte de tratar de ser incluidos en el grupo como iguales, ellos ven como lo consiguen pero la idea es armar la fiesta".