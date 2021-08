Aumenta la demanda de pruebas anti Covid

El propietario de un laboratorio clínico y ex presidente de la Canaco , Abel Morón Guzmán explicó que en el caso de su negocio hasta hace tres semanas atrás por día se realizaban cuando mucho 30 pruebas , pero en esta última semana se han realizado hasta 100, situación que se considera como alarmante.

Destacó que las tres pruebas que se ofrecen están teniendo demanda, sin embargo, las que es más aceptable por parte de la comunidad son las que se hacen a través de fosas nasales que son las más confiables.

Resaltó que del total de pruebas que se realizan en los laboratorios, un poco más del 50 por ciento dan positivo a este virus, lo positivo en esto, es que se dan cuenta de que contraen la enfermedad y con ello se ponen en tratamiento para evitar que pase a mayores.

Comentó que los mayores de edad es en donde se presenta con mayor frecuencia esta enfermedad, en donde desgraciadamente los jóvenes son quienes están provocando esta nueva alza de contagios, ya que las personas de 40 años en adelante son más responsables, se les dice no salgan y no salen, caso contrario a la juventud.

"Vemos como hay una indisciplina entre la comunidad juvenil, van a fiestas, no utilizan cubrebocas, no se aplican gel, hacen una vida cotidiana como si no pasara nada y son quienes llevan la enfermedad a las casas", dijo.

Morón Guzmán indicó que es necesario que la comunidad entienda que la contingencia aun no pasa y se requiere continuar con las medidas preventivas contra este virus que en su momento puedo ser mortal.