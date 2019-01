Aumenta la clonación de tarjetas para robar dinero

La clonación de tarjetas de crédito o débito, hecho que para la CONDUSEF Tamaulipas no es otra cosa más que un cargo o consumo no reconocido, es algo de lo que se quejan con frecuencia los usuarios de servicios financieros.

"Aún en la actualidad el problema persiste pues hay quienes son sorprendidos por gente extraña para que les den vía correo electrónico o por llamada telefónica, los datos confidenciales y hasta numeración del plástico, situación que a la postre va en detrimento de las finanzas de los que cometen esa clase de errores", dijo Rogelio Mata Delgado.

El delegado estatal de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros informó que es precisamente lo que llaman clonación de tarjetas uno de los problemas que exponen cada vez más quienes son víctima del engaño o de cobros considerados como indebidos.

Asegura que "de todos los casos que llegan a presentarse, se resuelven favorablemente al o los quejosos hasta un 70 por ciento".

Previo a las compras de navidad y fin de año, "estuvimos recomendándole a la gente que no perdiera de vista sus plásticos, cuando fuera a efectuar tal o cual pago".

Menos aún dar sus datos confidenciales y numeración de la tarjeta de crédito o débito porque eso seguramente irá en detrimento de sus finanzas.

Aconsejó que en caso de que alguien que ya revisó sus estados de cuenta no reconozcan algún cargo o consumo y si tienen la nota respectiva, presentar la queja en alguna oficina o módulo de la CONDUSEF para facilitar la reclamación correspondiente a la institución de la que se trate.

Copian datos para hacer sus compras con cuentas de otros

Para expertos en el robo, hay varios métodos para clonar una tarjeta o copiar los datos para luego hacer compras sin autorización de sus dueños como es la llamada "La clásica" que es cuando se recolectan los datos de manera manual al momento en que al pagar en un establecimiento comercial, se llevan el plástico.

Otra forma es que hay quienes pueden almacenar datos sin el consentimiento del interesado para luego hacer cobros indebidos.

Otro método es cuando los ladrones compran un USB con información de usuarios de cualquier banco y la descargan en una computadora o en una tarjeta llamada ´paloma´, misma que no cuenta con una banda magnética o logos de algún banco y solo tienen un chip electrónico. Cuando logran su cometido acuden a comprar en diversas tiendas e incluso obtener efectivo.

Las más comunes





1 Mediante llamadas telefónicas convencen a las personas de darles información confidencial

2 A través de correos electrónicos les envían promociones o paquetes para obtener información

3 Al tomar los datos del plástico y apuntarlos en forma manual, se quedan con la información

4 Los delincuentes compran USB con información de cuentahabientes para utilizar su dinero

5 El uso de dispositivo electrónico que realiza una copia de la banda magnética de la tarjeta y a través de una computadora pasan los datos a una tarjeta vacía.

Clonación en negocios comerciales

1 Al hacer una compra verifique que la tarjeta pase sólo por el datáfono.

2 En un descuido del cliente el vendedor puede pasar la tarjeta por skimmer escondido y copiar la información de la banda magnética.

3 Los datos pasan a una computadora y con un codificador se crea una tarjeta.

Tips

Oculte y encripte la clave

No tenga su clave escrita en un papel. Debe memorizarla. No use fecha de nacimiento pues está en su identificación.

Alertas

Los bancos ofrecen este servicio gratis, enviando reporte al usuario por celular o mail con los movimientos de la cuenta.

Ser devuelto

Si pierde o roban su tarjeta, debe cancelarla. El banco evalúa si sufrió un fraude y le devuelve su dinero.