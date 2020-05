Aumenta la cifra de los pacientes recuperados

Laredo, Tx.

De miércoles para jueves la cifra de enfermos de Covid-19 en la ciudad sólo subió en cinco casos al crecer de 358 a 363.

La cifra de pacientes recuperados aumentó de 102 a 105 en las últimas 24 horas.

"Los casos han bajado, creemos que la curva está aplanándose pero no podemos ni queremos confiarnos, aún no se realizan suficientes pruebas y no podemos bajar la guardia porque puede registrarse una nueva ola de infecciones", dijo el doctor Héctor González.

El director del Departamento de Salud en Laredo agregó que hasta ayer se habían hecho 2 mil 423 pruebas con mil 598 resultados negativos, 363 positivos y 462 pendientes de llegar.

La lista de defunciones se mantuvo en 16 y un total de 20 pacientes permanecen hospitalizados debido a complicaciones.

González destacó la importancia de seguir con las medidas de seguridad establecidas por la orden del gobierno de Laredo entre ellas mantenerse en casa y sólo salir para cosas esenciales, respetar la distancia social de seis pies y usar el cubrebocas.

Otras recomendaciones muy importantes son lavarse las manos con agua y jabón de manera frecuente, evitar los saludos de mano, los abrazos y besos, además de desinfectar los artículos que más se utilicen en la vida diaria.

El doctor Víctor Treviño, autoridad de Salud en Laredo, dijo por su parte que se realizan algunas pruebas de medicamentos antivirales en la Universidad de Nebraska y en la Universidad de Texas en San Antonio.

Se trata del producto denominado Remdesivir que ya se prueba con mil pacientes de manera satisfactoria y el objetivo es evitar que el virus se replique.