Aumenta el gas LP

Matamoros, Tam.

El incremento de más de 1 peso al litro de gas LP en Matamoros ha provocado descontento entre las familias de escasos recursos pero también un descenso considerable en las ventas que aseguran trabajadores de una empresa, llega casi al 30 por ciento.

No hay nadie que someta a los gaseros, afirmó ayer la señora María del Rosario Hernández, “porque todavía hasta mediados de diciembre pasado nos costaba poco menos de 9 pesos el litro, pero hoy que tuve que comprar de nuevo, me lo vendieron a 11 pesos y ya no puedo rellenar el tanque, así que tuve que comprar menos, que alguien nos diga que hace la Profeco o el gobierno para evitar tanto abuso”.

Asegura que este tipo de combustible es indispensable para la preparación de los alimentos en su casa, así como para el aseo personal, “pero ya estamos reduciendo el consumo porque no podemos con tanto aumento, estamos hablando de un peso más que se viene a sumar a todo lo que ha subido la canasta básica”.

La quejosa mencionó también que es en tiempo de invierno cuando se consume más gas “y esto lo aprovechan las gaseras para aumentarlo de precio cada que les da la gana y quienes más sufrimos somos las familias de escasos recursos”.

Venden menos

Por su parte, empleados de una empresa gasera local manifestaron que debido a los incrementos que se han aplicado al gas, sus ventas se han ido reduciendo.

“En esta temporada es cuando por lo regular vendíamos más, sí tenemos llamados para surtir los tanques pero la gente nos compra menos y se molesta cuando les decimos que ya tiene otro precio”, agregaron mientras atendían a una ama de casa en el fraccionamiento Moderno.

Manifestaron que ellos no pueden hacer nada más que aguantar los reclamos, “porque eso es lo que nos fijan los patrones, y por la falta de recursos de la gente, ahora tenemos ventas de hasta un 30 por ciento menos de que lo reportábamos en diciembre”.