Aumenta extorsión en casetas... y nada

Cd. de México

Ayer, en por lo menos 10 estados del País se registraban pobladores pidiendo "cuotas" a los automovilistas o permitiendo el paso libre de los conductores.

Normalistas, organizaciones civiles, campesinos, prestadores de servicios y hasta cirqueros protagonizan con frecuencia la toma de casetas. Marco Antonio Frías, director de la Asociación Nacional de Concesionarios en Infraestructura Vial, calculó que, en promedio, a diario son tomadas entre 20 y 25 casetas, unas de manera permanente y otras de forma intermitente.

"La verdad es que se toman casetas a diario, y también los fines de semana, considero que no hay mucha diferencia con los días normales, prácticamente diario estamos teniendo tomas en Jalisco, Michoacán, Nayarit, donde están tomadas desde diciembre pasado. "Este domingo tuvimos en Sinaloa, en el Estado de México toda la semana tuvimos, Sonora diario. Estamos siendo rehenes de grupos que se dedican a estas actividades", dijo Frías. Las pérdidas, estimó, ya superan los 3 mil millones por no cobrar peajes, cantidad que se reportó en todo 2019. "Solamente Nayarit, donde tenemos ahora el problema más importante, desde diciembre del año pasado no se cobra peaje, estamos hablando de 11 casetas, tomadas permanentemente en Nayarit. "Hay un caso similar en Sinaloa y lo que pasa en el Estado de México es la cuestión de la Normal de Tenería que han estado muy activos esta semana tomando la autopista México-Toluca, el Libramiento de Toluca, la vía Atlacomulco-Toluca", señaló.

Padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa tomaron las tres casetas de la Autopista del Sol para exigir la presentación con vida de sus hijos desaparecidos en Iguala, y como parte de la jornada de movilización al cumplirse seis años de los hechos el próximo sábado 26. Ayer, un grupo de manifestantes tomó la caseta de Tlalpan y provocó un caos de Cuernavaca hacia México.

En redes sociales, miembros de la Guardia Nacional, división Carreteras, se limitan a informar a los automovilistas sobre la presencia de manifestantes o pobladores en casetas de peaje; sin embargo, en los lugares donde se registra la toma de casetas se limitan a mantenerse a distancia.