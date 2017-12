Aumenta el empleo, pero aún falta: CTM

Altamira, Tam.

En el 2017 se incrementó el empleo de forma considerable, sin embargo no fue suficiente pues hay zonas en Tamaulipas en donde no se tiene avance como es el caso de Ciudad Victoria, en donde no hay obras, afirmó el dirigente estatal de los CTM, Edmundo García Román.

Mencionó que la zona sur de Tamaulipas se ha visto favorecida por la llegada de inversiones y obras con recursos públicos; “no como queremos, pero ahí ha ido sostenido”, dijo.

“La zona que menos se ha visto beneficiada es la del centro, como Victoria, en donde no se han hecho muchas obras que dependen del gobierno”, reiteró. García Román asegura que la zona norte es la que más se ha favorecido con la generación de empleos, principalmente por el sector maquilador.

“El mayor crecimiento en Tamaulipas de generación de empleo está en Reynosa... Yo creo que van cerca de 15 mil nuevos empleos tan sólo en Reynosa”, detalló.

SALARIO MÍNIMO

Al hablar del salario mínimo para el próximo año, el líder sindical manifestó que se espera un buen incremento, pues recordó que en 2016 se desincorporó de los cobros de multas, cuotas o créditos, lo que laceraba su crecimiento.

“Yo estoy convencido de que paulatinamente, con esta liberación que se hizo en la que el salario mínimo servía como base para otro tipo de actividades económicas, ahora sí se dé un buen incremento, pero no será de un día para otro”, dijo.