Aumenta el desaire por credenciales

El porcentaje de personas que tramita una cita en los módulos del Instituto Nacional Electoral ( INE ) de Reynosa, y que luego no acude, ha aumentado al 30 por ciento durante los últimos días.

EL MAÑANA ha reportado cómo se generan filas de espera en los módulos de credencialización de las colonias Campestre y Ribereña, debido a este fenómeno, ya que el sistema no permite adelantar atenciones, pese a que alguien no acuda. “El sistema se bloquea, por eso les pedimos a las personas que sean conscientes, ahorita por la contingencia del coronavirus se está atendiendo de forma limitada, y sorpresivamente de 10 que sacan cita 3 no acuden, entonces hacemos el llamado”, declaró Adrian Donato Perez Carrillo, vocal ejecutivo de la junta distrital 02.

Noticia Relacionada Recomiendan cuidar males crónicos

El porcentaje de los que no acuden se encontraba entre un 20 y 25 por ciento, pero en la actualidad esto oscila en el 30.

Para solicitar una cita ante el INE es necesario comunicarse a las líneas nacionales, un trámite sin costo que se mantiene disponible desde el pasado 17 de agosto.

Perez Carillo recordó que a las citas pueden acudir los jóvenes que recientemente cumplieron la mayoría de edad, o que antes del 6 de junio del 2021 celebrarán su cumpleaños.