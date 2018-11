Aumenta el consumo de mariguana en Tamaulipas. Más jovencitas le entran a drogas ilegales

La franja fronteriza del país, lidera a nivel nacional las estadísticas en el consumo de drogas, en Reynosa inician desde antes de los 12 años, factores como la violencia, inseguridad, poca convivencia familiar y promoción de valores influyen para que los números se incrementen.

Mario Citalán, de la Comisión Nacional Contra las Adicciones, dijo que los esfuerzos siguen pareciendo insuficientes.

"Es un problema grave, el norte es uno de los estados que más consume drogas, a diferencia de los del centro y sureste donde líder el alcohol, es un fenómeno que se está elevando pero de manera no exponencial".

Precisó que en los municipios fronterizos el poder adquisitivo es mayor, lo que provoca que algunas drogas se consigan con facilidad.

Influye además el tráfico de estupefacientes y sustancias ilícitas hacia Estados Unidos que utilizan esta ruta.

"Hay sustancias que no son tan comunes en el centro del país porque son más caras y aquí, se distribuyen en mayor cantidad porque muchas veces no cruzan, es el tránsito de diversos grupos y desgraciadamente todo eso es absorbido por la juventud".

¿Por qué se consume?

El 90 por ciento de los consumidores de sustancias ilícitas recurren a estas porque tienen problemas psicológicos o psiquiátricos, es la explicación de Citalán ante el fenómeno.

Dijo que, se considera una consecuencia de fracturas emocionales no tratadas, causadas en lo familiar.

Las consecuencias de consumir drogas o alcohol deja problemas físicos, daños en diversos organismos y el rechazo del entorno social.

"Hay mucha gente en factores de riesgo, desgraciadamente hay chicos que no tienen una buena difusión de valores, que no tienen estados afectivos, que sus padres no están en casa, que les importa más el trabajo que criarlos, todo influye".

Cada vez más jóvenes

Los estudios en los que se basa la Comisión Nacional contra las adicciones corresponden a las acciones de personas de 12 a 65 años.

Por lo que se deja fuera, estudiar el por qué menores de entre 8 y 11 años optan por consumir drogas.

"Es importante que desarrollemos en los hijos la capacidad de razonamiento ante las adversidades, el saber cómo actuar ante las circunstancias adversas y decir, me siento triste, me siento deprimido, me hace falta atención, ahorra muchos problemas futuros".

Seduce alcohol a más mujeres

Urgen moderar la ingesta de estos productos

Por Rubén Hernández Olmeda

Cada vez hay más consumidoras de alcohol en Reynosa pues de cada seis hombres, hay una señorita en la estadística, según informan en CAPA Adicciones de la colonia Satélite, oficina dependiente de la Jurisdicción Sanitaria IV.

De esa manera la brecha que separaba a los varones de las mujeres en ese sentido se va acortando cada vez más y es una situación que preocupa por lo que aprovechamos la ocasión para reiterar el llamado a los jóvenes y adultos en general para que por lo menos ingieran bebidas embriagantes en forma moderada, dijo Ana Careaga Cisneros, encargada de la dependencia.

El abuso del alcohol es un patrón perjudicial que conlleva una gran cantidad de consecuencias negativas en la vida de las personas y que de no tratarse, tiene alto potencial de convertirse en una adicción.

Quienes han entrado ya al peligroso terreno del abuso en ese sentido, pueden llegar a descuidar sus responsabilidades en el trabajo o la escuela o a poner en riesgo su salud dañando de manera permanente sus órganos conllevando también daños a la salud mental.

Se advierte que los efectos para quienes son consumidores frecuentes son el desarrollo de ciertos tipos de cáncer, problemas del corazón, del hígado, daños en el cerebro, desempleo, riesgos de sufrir un accidente vehicular si maneja ebrio, problemas familiares, entre otros más.

Incluso aparecen trastornos de personalidad, esquizofrenia, trastornos de ansiedad, depresión, bipolar, de conducta, etc., señaló la fuente.

Las recomendaciones de rigor, son, comentó Careaga Cisneros, solicitar terapia en esta oficina para que a través de los métodos que manejamos podamos ayudarle al usuario del alcohol a irse alejando paulatinamente de esa clase de hábito negativo que cada vez afecta incluso hasta a niños y adolescentes.